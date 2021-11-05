〈能源盤後〉OPEC+硬頸 市場料美釋出SPR 先行獲利了結 原油收在10月初以來低點

週四 (4 日) 交易，原油期貨價格波動，在 OPEC + 力抗來自美政府的壓力，決議維持原油增產協議後，原油最終收在 10 月初以來最低點。

OPEC + 在週四視訊會議上重申先前關於產量水準的決定，稱將於 12 月將每月總產量提高 40 萬桶 / 日。

專業服務網絡 EY 的全球石油和天然氣負責人 Andy Brogan 認為，OPEC + 維持先前的產量協議不變，這樣的決定對市場來說並不意外，「隨著需求自疫情中恢復過來，OPEC + 的策略非常成功，沒什麼改變路線的理由。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.05 美元或 2.5%，收每桶 78.81 美元。

根據道瓊數據，最近月 WTI 價格已觸及 10 月 7 日以降最低收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.45 美元或 1.8%，收每桶 80.54 美元，收在 10 月 1 日以來最低點。

U.S. Bank 財富管理公司資深副總裁 Rob Haworth 表示，雖然在 OPEC + 宣布後，原油初時上漲反應，但其預期獲得肯定後便出現短期的獲利了結交易。「關鍵問題是，美國的頁岩油生產商何時或是否會改變策略，轉向擴大產量。」他說。

獨立能源專家、Energy Outlook Advisors LLC 的管理合夥人 Anas Alhajji 表示：「儘管面臨來自美國、印度和日本的壓力，至少有 12 個理由解釋 OPEC + 為何維持原定計畫。」

「最近幾週美國原油庫存已增加約 2000 萬桶，同時美國煉油廠的原油輸入量約較 2018 年減少 100 萬桶 / 日，這表明美國的汽油問題無法靠 OPEC 增產來解決。」

OPEC + 在 10 月初的會議維持了 7 月達成的協議，即自 8 月起逐月增產 40 萬桶 / 日，最終目標是撤除因應疫情而實施的產量限制。10 月初的會議決定也包括在 11 月增產 40 萬桶 / 日。

但分析師表示，美國和其他消費國可能利用戰略石油儲備，這樣的可能性縮限了油價的上漲空間。

瑞穗能源期貨執行董事 Robert Yawger 指出：「市場臆測，主要石油消費國如果不滿意 OPEC + 週四傳出的消息，可能會釋出其戰略石油儲備。」

根據週三 EIA 公布的週報，美國戰略石油儲備 (SPR) 約 6.125 億桶原油，而中國的原油儲備位居第二，日本和韓國排在前四位。

OPEC + 將於 12 月 2 日舉行下一次部長級會議。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收近每加侖 2.293 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 1.2%，收每加侖 2.407 美元。

石油價格訊息服務 (OPIS) 全球能源分析主管 Tom Kloza 表示：「從歷史上看，11 月是汽油多頭的艱難時期，我們已經看到許多市場的躉售價格每加侖下跌 12 至 20 美分。」

「我不認為汽油價格會暴跌，但我們將有一些日子走跌。」他說。

Kloza 表示，未來 100 天石油、汽油和柴油的表現將「取決於北半球和亞洲部分地區的冬季天氣。」

「天然氣和電力的爆炸式漲價，將會讓石油看起來相較便宜，但在任何情況下，油價邁向每桶 90 美元、100 美元、甚至 120 美元都很可怕。但 OPIS 仍預期 2022 年油價應該比 2021 年便宜。」

其他能源商品交易

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.8% ，收每百萬 Btu 5.716 美元。

美國能源資訊署 (EIA) 週四公布，上週 (10/29 止) 天然氣國內供應量增加 630 億立方英呎，低於分析師預期。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期上週天然氣國內供應量增加 700 億立方英呎。