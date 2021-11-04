破7%！元大台灣高息低波 配息率衝台股ETF第一

元大投信台股高股息系列 ETF 再創配息佳績，元大台灣高息低波 ETF（00713）今年度預估配息出爐，每單位發放 3.15 元，以 4 日收盤價 44.45 元換算的配息率高達 7.1%，超越過去台股 ETF 配息率多在 5% 至 6% 水準。元大台灣高息低波過去除息都有填息佳績，今年表現更優於台股大盤，適合想參與台股高股息及賺取價差的投資人留意。

法人表示，元大台灣高息低波績效亮眼，今年成分股配息給力，加上資本利得配發的股息優於預期，投資人若有意參與領息，建議同時留意成交量和折溢價資訊，若溢價偏大，宜待溢價收斂再進場。這檔 ETF 預計 11 月 19 日除息，最晚可在 18 日收盤前買進。

元大台灣高息低波 ETF 是台股首批訴求「高股息、低波動」的 Smart Beta ETF，在選股策略上，還特別加入獲利成長等因子，精選高股息又有高品質的好股票。過去元大台灣高息低波 ETF 配息連年提升，於 2018 年配發 1.55 元，2019 年 1.6 元，2020 年再增加到 1.7 元，今年配發 3.15 元、配息率 7.1% 一舉創下配息金額及配息率紀錄，驚豔市場。

元大台灣高息低波 ETF 自 2017 成立以來，歷年配息率為 5.3%、4.8% 及 4.8%，年均配息率 5%，明顯優於台股表現。值得留意是，元大台灣高息低波的成分股兼具優異基本面動能，帶動 ETF 除息後皆順利填息，投資人高息落袋再賺價差。以今年台股高股息 ETF 填息狀況觀察，國民 ETF 0056 自 10 月 22 日除息以來，至 4 日收盤僅 10 個交易日已填息 70%，填息動能強勁，反映高殖利率個股的市場買盤踴躍，支撐股價上漲，整體市況對 00713 預期填息表現正向。

績效表現來看，元大台灣高息低波 ETF 也打破「高股息漲不動」的迷思，特別是 2019、2020 年含息報酬率達到 22% 及 14%，跟漲台股繳出雙位數成長率，今年來除息前先漲 26%，大幅領先加權指數，累積成立四年多來的報酬率有 71%，適合想穩健領息及現金流提升的投資人關注。

表、元大台灣高息低波 ETF 歷年配息及填息表現