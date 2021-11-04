〈彩晶財報〉核准21億元資本支出 用於產線汰舊換新

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (4) 日公告，核准資本支出預算案，預計再增加投資 21 億元，主要用於提升 Array 高精度、LCD 設備更新，同時也向經濟部投資台灣事務所申請變更投資計畫，從原預計投資 79.1 億元，大舉提升至 278.67 億元。

彩晶表示，這次新增的 21 億元資本支出將用於產線汰舊換新，因現有 5.3 代廠中小尺寸產線老舊已不敷使用，規劃董事會通過後從本月起陸續投資，並納入回台投資專案中。

彩晶也向經濟部變更台商回台投資行動方案，預計從 2019 年 7 月 11 日到 2023 年 6 月 30 日，總計投資 278.67 億元，其中，包含向同集團關係企業和鑫 (3049-TW) 取得南科廠房、7 月時宣布再增設的一條中小尺寸面板產線等。

經濟部表示，彩晶因應 TFT-LCD 產能升級，已通過申請投資計畫變更，未來將擴大投資 279 億元，在南科購建新廠，並增加 Micro LED、次世代高階 LCD 產線，鎖定手機、穿戴、筆電、平板、工控、車載等中小尺寸面板應用，估將創造逾 600 個工作機會。

根據彩晶規劃，7 月通過將在南科既有廠房再增設一條中小尺寸面板產線，總資本支出估達 170 億元，依面板廠新建、設備驗證時程估算，新產能最快在 2023 年開出，屆時月產能可望從目前約 13-14 萬片，提升至 16-17 萬片，提升約 2 成產能。