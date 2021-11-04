合晶Q3純益季增36% 每股賺0.61元 寫9季新高

矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，受惠產能滿載、漲價效益推升，單季純益 3.1 億元，季增 36.56%，年增 82.3%，每股純益 0.61 元，近 9 季高點；前三季稅後純益 6.89 億元，年增 62.8%，每股純益 1.35 元。

合晶第三季營收 26.29 億元，季增 5.9%，年增 40%，毛利率 39.46%，季增 7.15 個百分點，年增 13.6 個百分點，營益率 22.91%，季增 4.01 個百分點，年增 14.84 個百分點；稅後純益 3.1 億元，季增 36.56%，年增 82.3%，每股純益 0.61 元。

合晶前三季營收 74.08 億元，年增 35.4%，毛利率 33.36%，年增 6.13 個百分點，營益率 18.69%，年增 7.94 個百分點；稅後純益 6.89 億元，年增 62.8%，每股純益 1.35 元。

合晶受惠車用功率元件需求轉強，及 CIS、工業與屏下指紋辨識等應用帶動，訂單滿載；因應產能供不應求，陸續調漲價格，漲價效益從 7 月起開始顯現，帶動第三季獲利大幅跳增。

合晶目前產能持續滿載，前三季營收已達 73.83 億元，接近去年水準，法人看好，隨著 12 吋產品開始貢獻營收，加上漲價效益持續發酵，第四季營運將持續向上。