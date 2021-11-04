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越南停工衝擊 儒鴻Q3 EPS 3.51元寫5季低點

鉅亨網記者彭昱文 台北
儒鴻。(鉅亨網資料照)
儒鴻。(鉅亨網資料照)
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儒鴻聚陽成衣紡織

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，受到越南停工影響，壓抑營運表現；稅後純益純益 9.63 億元，季減 36.8%、年減 23.1%，每股純益 3.51 元，來到 5 季低點；不過前三季稅後純益 38.45 億元，年增 44.6%，每股純益 14.02 元，仍為同期新高，在第四季越南廠區復工下，全年營運仍將挑戰新高。

儒鴻第三季營收 80.58 億元，季減 17.6%、年增 3.4%；毛利率 24.7%，季減 3.3 個百分點、年減 5.3 個百分點；營益率 14.9%，季減 5.1 個百分點、年減 7 個百分點。

累計儒鴻前三季營收 260.65 億元，年增 38.3%、毛利率 27.1%，年增 0.7 個百分點；營益率 18.5%，年增 0.3 個百分點。

儒鴻第三季營運下滑，主要受到越南疫情爆發，大胡志明市及周遭地區停工，公司成衣廠也配合政策實施三就地，加上布料出貨也受到越南疫情干擾，導致營運下滑。

不過，第四季越南復工狀況趨於明朗，市場看好在客戶訂單需求並未消失下，儒鴻第四季營運可望回升，且以前三季獲利走勢來看，儒鴻今年營運仍有高機率創高。

聚陽 (1477-TW) 也公告第三季稅後純益 7.83 億元，季增 42%、年減 1.7%，每股純益 3.24 元，則寫單季次高；累計前三季稅後純益 19.85 億元，年增 25.8%，每股純益 8.43 元。

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