〈央行理監事會記錄〉數位理事關切通膨 提醒央行可做三件事

台灣央行今 (4) 日公布第三季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，全體理事一致贊同政策利率維持不變，不過，數位理事表達關切通膨動向，提醒央行應保持警覺、並對通膨預期與調查方法進行更多研究，以及提供央行啟動升息的條件來增加外界信任等。

在會議記錄中，有位理事表示，本次美國 FOMC 會議雖仍認為當前通膨屬短期現象，但也存有疑慮，因此，央行應持續關注國內通膨並保持警覺。

另位理事認為，目前國內通膨雖屬溫和，惟須對通膨預期和其調查方法進行更多研究，建議提供央行啟動升息的條件，有助增進外界對本行管控通膨的信任。

還有位理事提到，全球穩定通膨的結構性因素部分已有鬆動跡象，雖短期內仍未見太大變化，惟結構性變動一旦發生，對未來幾年將有較大的影響。

此外，家計部門的通膨預期有時會較實際值高許多，主要是因民眾根據其平時採買的商品和勞務經驗，調整其通膨預期，因此，未來若通膨結構性發生變動時，或可通過民眾的通膨預期捕捉此轉折。

至於利率，全體理事一致同意維持政策利率不變，主要是因國內經濟表現較其他國家佳。

有位理事表示，考量美國的政策利率並無變動，加上疫情不確定性、新台幣升值等因素，此時不宜升息。

另有理事提到，央行政策工具並無法解決所有問題，國內長期低利率，很重要的因素在於儲蓄過高、投資不足，市場資金充沛，在資金過剩情況下，調高利率恐再推升儲蓄並吸引資金流入，部分資金孔流入房市，將不利房地產市場健全發展，這些都須加以考量。