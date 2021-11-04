加速都更 耐震能力未達規範1/3將列危險建築物

內政部今 (4) 日部務會報通過危險建築認定辦法，明定都更範圍內，若經評估建築物耐震能力未達現行規範的 1/3，視為耐震能力不足、且有傾倒危害公安疑慮，辦法將有助地方政府判定，加速執行代為拆除程序，同時可作為核予原建築容積 1.3 倍獎勵的依據，加快都市危險建築更新進度。

內政部說明，這次新訂的「都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法」，是依據今年修正公布的「都市更新條例」第 65 條，授權訂定統一的危險建築耐震能力認定方式及基準，明定採取與「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法」相同的評估方式，以耐震初步評估或詳細評估方式辦理，方便民眾依評估結果及整合情形，選擇適宜重建途徑。

此外，為減少人為主觀判定影響評估結果，內政部表示，這次訂定的危險建築物評估基準，參酌各界意見，採用建築物的實際耐震能力與現行耐震能力規範的比值小於 0.35 作為客觀認定基準，當評估結果小於 0.35 時，即表示既有建築物的耐震能力約僅達現行耐震規範 1/3，當發生 6 級以上強烈地震時，建物有傾倒疑慮。

內政部指出，危險建築認定辦法將依法制作業程序，於近期發布施行，此辦法發布後，中央將與地方政府共同合作，推動建築物結構安全評估，輔導危險建築改善與重建，以全面改善都市居住環境。