台驊Q3賺逾半股本 創單季次高 前三季EPS突破22元

貨攬業者第三季業績強強滾，台驊投控 (2636-TW) 單季稅後純益 7.81 億元，年增 378.72%，每股純益 (EPS) 5.88 元，創單季次高，僅次第二季，累計前三季稅後純益 28.53 億元，年增 708.22%，每股純益已高達 22.4 元。

由於海空運需求持續暢旺，台驊第三季合併營收 111.63 億元，年增 186.76%，營業毛利 28.66 億元，年增 319.5%，毛利率 25.68%，年增 8.13 個百分點，營業利益 16.14 億元，年增 635.48%，營益率 14.46%，年增 8.82 個百分點，稅後純益 7.81 億元，年增 378.72%，每股純益 5.88 元。

台驊前三季合併營收 249.3 億元，年增 142.22%，營業毛利 56.65 億元，年增 226.31%，毛利率 22.73%，年增 5.86 個百分點，營業利益 29.45 億元，年增 515.36%，營益率 11.81%，年增 7.16 個百分點，稅後純益 28.53 億元，年增 708.22%，每股純益 22.4 元。

台驊指出，第三季營收、毛利皆刷新單季新高，其中，海運營收高達 83.73 億元，季增 54%，年增 280%，並創新高，進入第四季後，看海運仍處淡季不淡。

台驊進一步說明，目前歐美庫存仍處於低水位，東南亞國家疫情緩和出貨量逐漸增長，但海運供應鏈瓶頸持續惡化，艙位出現前所未見的供給稀缺現象，運費也達到歷史新高，將持續關注歐美市場變化，提供客戶全方位供應鏈端解決方案。

空運方面，海轉空貨量增加，使空運運價持續上揚，體現於台驊第三季空運毛利上，創下單季次高紀錄，展望後市，台驊認為，由於第三季電子產品缺料問題可望遞延於第四季出貨，加上海運供應鏈瓶頸持續惡化，海轉空業務大增，預期空運需求將迎來超級旺季。

台驊強調，擁有海空鐵、完整物流產品布局，於各業務運輸艙位供給吃緊的情況下，前景依舊明亮。