〈財報〉Airbnb第三季獲利飆升280% 盤後一度漲逾3%

Airbnb (ABNB-US) 週四 (4 日) 盤後公佈第三季獲利成長強勁，且營收高於預期，係因全球疫苗接種工作不斷推進，Airbnb 持續受益於後疫情的旅行復甦趨勢。

Airbnb 財務長 Dave Stephenson 電話會議上表示，儘管城市和跨境旅行尚未恢復到疫情爆發前的水準，公司第三季仍創造了有史以來最高的營收和純益。

Airbnb 預計第四季營收介於 13.9 億美元至 14.8 億美元之間，符合分析師的預期。

Airbnb 週四收高 3.23%，盤後受財報激勵，一度漲逾 3%，爾後漲勢收斂至約莫 1%，報 180.50 美元。

Q3 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：1.22 美元

營收：年增 67% 至 22.4 億美元 vs. 20.5 億美元 (Refinitiv 共識預期)

訂房晚數： 年增 29% 至 7970 萬晚 vs. 8080 萬晚 (StreetAccount 共識預期)

純益：年增 280% 至 8.34 億美元

訂房總金額：年增 48% 至 118.9 億美元 vs. 123.1 億美元（StreetAccount 共識預期）

日均住宿費率：年增 15% 至 149 美元，但較上季 161 美元的水準下滑。

Airbnb 在第三季致股東的信中表示，各地區因疫苗接種率和旅行限制不同，使得復甦趨勢依然迥異，但公司在「這場旅行革命中處於獨特地位。」Airbnb 表示，單就北美地區，訂房晚數已較 2019 年同季增加 10%。

Airbnb 預計第四季強勁，訂房晚數將「明顯高於去年同期」，且旅遊需求將延續至 2022 年。

「展望 2022 年，疫苗接種進展和 2021 年第四季國際旅行的復甦，將會是邁向新的一年的成長關鍵主題。」