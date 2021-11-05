〈台股盤前〉美股續創高待帶量上攻 類股持續輪動

台股昨 (4) 日在權王台積電走弱，貨櫃三雄賣壓湧現下，翻黑下挫，下跌 43.3 點，收 17078.86 點，險守五日線，回測萬七。法人指出，美股持續創高，雖有利台股上攻，但量能仍未明顯放大，上檔壓力待突破，在外資買盤回籠前，盤面維持輪動格局。

美股標普 500 和那斯達克指數周四連續第 6 日創收盤新高，高通亮眼財報助晶片類股類股大漲，投資人正消化美國聯準會開始縮減每月購債的決定。

勞動基金運用局公告，今年度第一次國內投資 480 億元絕對報酬型委外案，由安聯投信、保德信投信、國泰投信、第一金投信、野村投信、富邦投信等六家證券投資信託公司取得簽約資格。這項委外代操預計最快年底進場布局台股。

國內外通膨蠢蠢欲動，我國中央銀行是否跟進美國在明年調升利率，成為央行理事們討論焦點；央行鷹派理事呼籲，考量長期低利率對經濟的影響，央行未來應考慮調升利率，明年美國調升利率後，或許就是我國跟進美國升息的「合適時機」。

市場消息方面，威盛宣布，該公司及旗下持股 100% 子公司 Centaur Technology 與英特爾簽署契約，部分 Centaur 員工將加入英特爾，英特爾並將支付 Centaur 公司 1.25 億美元。

法人指出，美股持續創高，雖有利台股上攻，但量能仍未明顯放大，多方攻擊力道不強，仍有上檔壓力待突破，在外資買盤回籠前，盤面維持輪動格局，大型股將陷入區間盤整，中小型股持續扮演盤面主流。

