外資續抱航空雙雄 近五日共敲進超過25萬張

台股今 (4) 日在權王台積電走弱，貨櫃三雄賣壓湧現下，翻黑下挫，下跌 43.3 點，收 17078.86 點，險守五日線，回測萬七。外資續抱航空雙雄，連五買長榮航 11 萬張，連八買華航逾 15 萬張，近五個交易日共敲進航空雙雄超過 25 萬張。

三大法人方面，外資終止連 2 買，反手賣超 74.26 億元，投信持續賣超 5.48 億元，自營商小幅買超 1.67 億元，三大法人共賣超 78.05 億元。

期貨方面，外資增持空單 1560 口，空單未平倉口數增至 23097 口；投信回補空單 341 口，空單未平倉口數降至 3564 口；自營商增持多單 89 口，多單未平倉口數增至 17077 口。

外資大買航空雙雄長榮航、華航，買超張數分別超過 2.7 萬、2 萬張，化工股永光、鋼鐵股大成鋼各超過 7000 張。

電子股部分，外資持續回補群創，買超 1.9 萬張，緯創 6694 張，元晶、華晶科各超過 4000 張，欣興、尖點、英業達、泰鼎 - KY、精成科、華泰、誠美材也超過 3000 張。

外資賣超方面，大賣華邦電 2 萬張，有別於群創獲青睞，友達、彩晶分別遭賣超 1.6 萬、9888 張，宏碁 1 萬張，鈺創、南亞科、強茂均超過 6000 張，華新科、光磊、定穎、台積電也遭調節超過 4000 張。

傳產股部分，外資持續提款鋼鐵、航運族群，賣超鋼鐵股中鋼 1.1 萬張、中鴻 7567 張、燁輝超過 5000 張，航運股長榮 6644 張、台驊投控逾 5000 張、萬海 4677 張。

法人指出，在外資買盤回籠前，大型股將陷入區間盤整，中小型股持續扮演盤面主流。

