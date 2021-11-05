日式旅居假期下的美饌伸展台

2021 年八月，JR 東日本集團首家海外頂級飯店品牌「JR 東日本大飯店台北」於台北市中心盛大開幕，貫徹 JR 集團致力提供人們交通便捷的行旅精神，帶給人們豐富多彩又愉快輕鬆的住宿體驗之外，另一亮點就是豐富的餐飲美食。

JR 東日本大飯店台北引進了兩間高質感的餐廳，包含來自日本仙台、首次進軍台灣的「はや瀬（HAYASE）」懷石料理，以及將創意巧思與食材融合的「凱華樓」中華料理。

在舌尖華麗上舞動的片皮烤鴨

凱華樓由以創意中式料理見長的楊德興主廚掌杓，擁有超過 30 年廚藝經驗，曾擔任中國北京 Sheraton 長城飯店主，客座無錫酒店、台北威斯汀六福皇宮、六福萬怡與六福客棧行政副主廚。楊主廚致力鑽研北京料理，尤其擅長以乾隆時期的養生料理。楊主廚一路歷經中國菜系、西餐料理及日本料理等洗禮，多次榮獲中華與歐洲廚藝金牌之榮耀，現擔任 JR 東日本大飯店台北凱華樓主廚，將古代風華的宮廷料理與各系知名菜色融入嶄新創意，結合「食」與「藝」的料理手法，帶來璀璨奢華的饗宴。

在飯店開幕之初，楊主廚便為凱華樓規劃各式菜單，將主廚創意套餐納入其中。以北京宮廷料理演繹出各地中式風味，並運用新鮮食材妝點出創意中華料理，搭配體貼備至的桌邊上菜服務，更讓料理的鮮純風味與豐富口感層次躍然舌尖，帶來無與倫比的味覺旅程，在低調奢華的空間裡體驗皇室宮廷般的美食饗宴。

凱華樓最著名的必點招牌料理「黃袍北京烤鴨」，選用台灣在地培育的優質櫻桃鴨，75 天的黃金飼養期，滋養出皮脂豐潤、精肉飽滿的鮮美肉質，經過爐烤後的烤鴨外表，宛如披上黃袍般的油光發亮，散發著令人陶醉的清新肉香，讓人看了食指大動。

上桌後，透過師父嫻熟的刀工，片出酥脆鮮亮的鴨皮帶肉，單吃送入口中，細嫩鮮美的肉質配上肥而不膩的醇厚滋味，令人對烤鴨再次讚嘆。一鴨多吃肯定是吃烤鴨不能錯過的精彩旅程，不論是酥脆鴨皮裹著細棉糖，或是搭配祕製甜麵醬的鴨肉捲，多樣化的味美鴨肉料理，每一口如同美妙纏綿的初吻，再再令人回味無窮。

讓味蕾無限悸動的仙台旬味

JR 東日本大飯店台北另一間讓人期待的餐廳，則是首次跨足海外市場的仙台懷石料理餐廳「はや瀬 HAYASE」，由主廚郡司行雄掌杓。擁有超過 20 年的廚藝生涯，2015 年進入日本大都會酒店仙台，2016 年時服務於「はや瀬」，專長傳統日本料理、懷石料理、天婦羅、活魚、鍋物與牡蠣料理。主廚試圖將仙台的原汁原味帶來台灣，大部份食材皆選用日本產地直送來台的漁濩、佐料、餐具等，部份食材使用台灣在地鮮食，融合出台日友好的極致美味。

はや瀬 HAYASE 日本料理一共設有三個區域，包含懷石料理區、割烹用餐櫃檯及鐵板燒用餐區，特別打造環繞製作料理主廚的用餐櫃臺，主廚上菜之際，可以一道一道上，並親切解釋每一道料理，品嚐美食之餘，還能深入了解東北日本菜餚的文化背景。

はや瀬 HAYASE 特別邀請日本東北 HAYASE 餐廳的料理長、副料理長和員工為餐廳打理一切，就是為了將東北飲食文化最優質的一面，以及日本料理的細緻質感完美呈現給台灣饕客們。除了仙台道地的懷石料理之外，還能喝到來自日本東北六縣各具特色的地方美酒，兼具美味與美麗日系質感裝盤的料理，彷彿吃的不只是料理而是一道藝術品。

此外，日式鐵板燒的餐點更使用 A5 仙台牛與嚴選食材，搭配主廚特製和風醬汁，嶄新且極佳的風味，成為自成一格的味覺焦點。在仙台城堡為主題的靜謐空間，享受揉合日本東北飲食文化與台灣在地食材的懷石料理，來一口東北六縣地酒，伴你度過閒情雅興的時光。

【info】

◎凱華樓

add 台北市中山區南京東路三段 133 號 B1

tel 02-7750-0900

time 11:30~14:00（最後點餐時間為 13:30），18:00~21:30（最後點餐時間為 21:00）。

web taipei.metropolitan.tw/restaurant/list/kaihualou/index.html

◎はや瀬 HAYASE

add 台北市中山區南京東路三段 133 號 B1

tel 02-7750-0900

time 11:30~14:00（最後點餐時間為 13:30），18:00~21:30（最後點餐時間為 21:00）。

web taipei.metropolitan.tw/restaurant/list/hayase/index.html

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文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》11 月號

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