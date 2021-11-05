遊戲巨頭Take-Two質疑Meta元宇宙 批生態系將不受青睞

遊戲巨頭 Take-Two (TTWO-US) 執行長 Strauss Zelnick 4 日指出，質疑 Meta (臉書) (FB-US) 的元宇宙願景，認為 Meta 元宇宙工作、生活的生態系可能不太受歡迎，消費者僅能接受娛樂上的應用，而這塊 Take-Tw 目前正具備主導優勢。

若元宇宙意味著網路世界的人們可以在多個設備互動，Zelnick 認為，該公司幾乎主宰所謂的元宇宙領域。

Zenick 表示，從營收、獲利角度來看，Take-Two 可能是全球最大的元宇宙公司，不論是旗下俠盜列車手、碧血狂殺與 NBA 2K 的線上版，都已經定義元宇宙的基本概念。

Zelnick 表示，作為數位遊戲平台，Take-Two 的產品具備娛樂、互動與休閒的功能，該公司顯然已在元宇宙中進行商業化。

Meta 執行長祖克伯認為，元宇宙的概念使人們可以在 VR 中生活、工作和娛樂，期望未來十年內元宇宙觸及規模達到 10 億人，蘊藏數千億美元的商機，並創造數百萬創作者、開發者的職位。

不過，Zenick 不認為 Meta 的元宇宙願景是消費者期待的，人們專注於娛樂，而不是將現實生活延伸至虛擬世界。

Zelnick 說：「我懷疑我們是否會在早上醒來在家戴上裝置，進行所有虛擬日常活動，在疫情爆發期間我們不得不如此，但最終還是必須走出戶外。」

Take-Two 周四公佈 2022 會計年度第二季，營收達 8.54 億美元，純益 1030 億美元，優於市場預期，此外，該公司還提高調整后 2021 日曆年的年銷量，股價勁揚 4.8%。