元宇宙發威 輝達飆漲逾12%盤中股價創歷史新高

輝達（Nvidia）受惠元宇宙商機，周四（4 日）盤中股價上漲逾 12% 改寫歷史新高，市值達 7501.91 億美元，今年迄今漲幅近 120%，為費城半導體指數漲幅最大股票，該指數今年累積上漲 31%。

輝達 (NVDA-US) 周四股價上漲 12.73%，每股暫報 300.03 美元，有望實現自去年 6 月以來最長時間連續上漲，該股在過去 6 天內上漲近 18%，較 10 月初的低點上漲 45%，今年迄今累積上漲近 120%。

Vanda Research 數據顯示，散戶已注意到輝達股價飆升。Vanda Research 在報告中寫道：「在機構投資人 10 月推動股市上漲後，近期一周，散戶投資人出於擔心錯失良機的心態，而開始追捧像輝達等高漲的半導體公司股票。」

在散戶的推動下，輝達市值高達 7,406 億美元，不僅成為標普 500 指數第七大上市公司，也超車股神巴菲特旗下波克夏海瑟威。

富國證券（Wells Fargo Securities）認為，元宇宙將替輝達帶來龐大商機，將該股票目標價從每股 245 美元上調至 320 美元。

富國證券分析師 Aaron Rakers 在報告中寫道：「我們認為輝達的 Omniverse 扮演發展元宇宙的重要關鍵角色，在未來 5 年，元宇宙可望替該公司帶來 100 億美元的市場商機，從長遠來看，隨數位資產、數位分身（Digital Twin）兩者逐漸成為經濟重要驅動力，市場商機可能還會更大。」

輝達將於 11 月 17 日公布第三季財報。

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