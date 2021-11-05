大立光10月營收42億元 月增0.74% 本月出貨可望持平

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收為 42.03 億元，月增 0.74%，年減 18.26%，為 9 個月來新高，累計前 10 月營收 381.13 億元，年減 16.77%，大立光 11 月出貨產能估仍持平 10 月，市場看好第四季營收將是今年最佳一季。

大立光 10 月出貨以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60 %，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比在 20- 30%。

大立光今年以來受手機產業供應鏈不平衡狀況影響，客戶端部分零組件缺料，2 月以來營收皆較去年同期下滑，由目前接單狀況來看，客戶需求仍不振。

大立光目前正在市場上買回庫藏股期間，董事會決議擬在每股 2025-3300 元間買回 1342 張庫藏股，以最高價計算，大立光最多約砸 44 億元銀彈護盤，買回庫藏股措施將執行到 12 月 24 日，目前公告已買回 200 張。

大立光 2021 前三季稅後純益 135.36 億元，年減 22.99%，每股純益 100.91 元。