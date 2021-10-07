〈大立光法說〉首度鬆口考慮執行買回庫藏股 維護股東權益

光學元件廠大立光 (3008-TW) 股價面臨 2000 元保衛戰，執行長林恩平今 (7) 日在法說會首度透露，將執行買回庫藏股，並啟動捍衛專利權機制，維護股東權益；其中，提高股利發放及捍衛專利都是現在進行式。

大立光手中千億元資金，法人詢問是否打算提高股利或進場買回庫藏股，林恩平首度鬆口表示「有在考慮」。林恩平今天的說法，已一改過去一直以「資金是用做生意」的委婉說詞，態度開放不少。

大立光內部指出，進場買回庫藏股，須交董事會通過才能執行，一旦通過執行，也將是大立光 2002 年上市掛牌以來的首度實施買回庫藏股。

大立光今年起已開始提高股利發放，去年盈餘每股分配 91.5 元，配發率達 50.03%，優於前 3 年平均 35-40% 水準，大立光也已修改公司章程，股利將以每半年發放。

專利權方面，大立光手上握有數量極多光學專利，秉持「專利是用來攻擊，不是用來保護」的理念，林恩平預告，專利該用的時侯就要用，應該快看到了。

大立光過去在捍衛智慧財產權議題上，曾控告過先進光電 (3362-TW)、玉晶光 (3406-TW)、韓國三星，連國外的筆電品牌廠也曾遭提告。