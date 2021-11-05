〈群聯法說〉客戶積極洽簽長約 潘健成：明年仍大有可為

群聯 (8299-TW) 今 (5) 日召開法說，董事長潘健成看好，在旺季需求遞延下，第四季營運仍會維持相對高檔，從目前訂單來看，明年第一季市場需求還是相當強勁，看好明年 Flash 大有可為，客戶為確保供貨穩定，也積極與公司洽簽長約。

潘健成指出，各應用需求皆強勁，電競成長快速、嵌入式 SSD 持穩，控制晶片則面臨缺貨；雖然第三季未如過去出現消費性產品需求旺季，但部分遞延至第四季，而傳統淡季影響下，不期待毛利率持續成長，但也不會大幅衰退。

展望明年，潘健成指出，明年需求成長仍遠大於供給，近期剛取得明年晶圓廠額外產能支持，成長仍可期待。

在 NAND Flash 方面，潘健成表示，雖然近期價格轉疲，反而有利公司建立明年庫存，第一季是傳統淡季，但從訂單來看，第一季市場需求強勁，原廠有提供更多料源，但仍供不應求。

潘健成也強調，半導體產能持續吃緊，短期內未看到產能大幅舒緩的現象，已與晶圓代工廠簽訂長約，整體晶圓廠取得產能也有增加。

至於近期火熱的元宇宙商機，潘健成說，無論何時蓬勃發展，都將帶動 Flash 儲存需求快速增加。

至於無擔保轉換公司債，潘健成再度強調，若股價不好，不一定會發行，不想稀釋股東權益，也說若股價若遭不合理對待，不排除買回庫藏股。