中鋼前三季EPS 2.88元創高 Q4拚續增

中鋼 (2002-TW) 今 (5) 日公告第三季財報，稅後純益 197.57 億元，季增 25.7%，每股純益 1.28 元；前三季稅後純益 444.98 億元、每股純益 2.88 元，單季及累計均寫新高，也較去年虧轉盈。

展望第四季，中鋼 10、11 月盤價雖然持平，但季盤仍小漲；出貨方面，中鋼部份生產設備歲修，不過，部份第三季訂單遞延到第四季出貨，因此，整體出貨仍可維持上季水準。

另外，中鋼馬來西亞及印度子公司擺脫疫情影響，產銷狀況穩定回升，可望推升第四季營運再向上。

中鋼也宣布，將投資 32.77 億元，進行「動力一場鍋爐汽輪發電機汰舊換新計畫第二期工程」案，將提升淨發電容量 32.8MW，中鋼自發電比例將可由 43.5% 提升至 54.9%。

中鋼進一步指出，「動力一場鍋爐汽輪發電機汰舊換新計畫第二期工程」有助穩定公司汽 / 電供應、改善鍋爐汽輪發電機發電效率；工程也增設空污防制設備，以符合節能減碳的環保要求改善環境。

此外，中鋼在 10 月也全數完成一號至四號燒結工場煙氣脫硫設備增設，降低鐵礦砂煉製成燒結礦時的硫化物排放量。