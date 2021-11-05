兩大誘因 外資看好人民幣升勢不減

美元兌人民幣近日穩守在 6.4 關卡附近，人民幣貿易加權匯率也接近 2015 高點，瑞銀認為，在收益率誘因與通膨相對溫和等因素加持下，人民幣相對美元表現仍舊偏強。

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘 (Dominic Schnider) 指出，中國的經常帳有利於人民幣在中美利息差持穩在 150 到 220 個基點的條件下，讓人民幣維持一定的收益率，加上中國通膨相 對於其他經濟體溫和，使得人民幣在全球主要貨幣中脫穎而出，推升人民幣在貿易加權基礎上走高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能指出，看好未來 3 到 12 個月美元兌人民幣的預測保持不變。建議美元投資者削減或對沖人民幣多倉，而歐元、瑞郎或日圓投資者，則建議維持人民幣多倉。

陳得能認為，讓人民幣走勢轉強主要取決於三大因素，包括：隨著中國出口增長可能會在明年放緩，中國貿易平衡可能見頂，對人民幣的支持力度將降低。

其次，人民幣與美元的實際利率差可能會收窄，對人民幣的激勵作用也將減弱中美貨幣政策走向分歧；第三、美聯準會將開始收緊貨幣政策，而中國央行可能略為寬鬆等將推升人民幣匯價轉強。