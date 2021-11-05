美元偏弱+投資運用收益 我國10月外匯存底續創高

台灣央行今 (5) 日公布我國 10 月底外匯存底為 5467.01 億美元，較上月底增加 18.02 億美元，續創單月新高，反映外匯存底投資運用收益挹注，以及主要貨幣兌美元變動。

央行表示，10 月外資盈餘匯出 54.26 億美元，不過，股市市值走升，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 6987 億美元，月增 74 億美元，約當外匯存底 128%，較上月上揚 1 個百分點。

央行外匯局長蔡烱民指出，10 月由於美元走貶，使歐元升值 0.62%，英鎊升值 2.52%，加幣 3.12%，澳幣 4.78%，澳幣 4.78%，人民幣也升值 1.33%，僅日圓貶值 1.49%，而新台幣走勢符合其他貨幣走勢，10 月先貶再升。

蔡烱民進一步提到，台灣出口、金融機構對外投資均會影響匯率走勢，要一併考量，依過去經驗，只要美債利率走升，資金會流向美國，不過目前看來，4 月以來匯市供需蠻平衡。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 9 月底來到 3.2006 兆美元，日本來到 1.2849 兆美元，瑞士 1.0044 兆美元，香港為 4760 億美元，俄國為 4560 億美元，南韓 4442 億美元，而印度至 10 月 22 日外匯存底為 5771 億美元。