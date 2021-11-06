Synthetix 創始人：DeFi 之夏並非巔峯，它和以太坊的壯麗未來就在眼前

Synthetix 創始人 Kain Warwick 談 DeFi 的下一步走向，他認爲以太坊和 DeFi 即將迎來更爲壯麗的未來。

撰文：Kain Warwick，Synthetix 創始人

編譯：Perry Wang

1/ 我要兌現之前的承諾，談一下 DeFi 的下一步走向，以及爲什麼去年的「DeFi 之夏」並不是巔峯。我的行文有些放飛自我，所以這會是一個很長的連環推。

2/ 我所迴應的那篇 原始推文 在這兒。

3/ 無可辯駁的是，去年是每個 DeFi 老牌代幣都跑贏了 ETH 的盤面，事後看來，這真的不足爲奇。在 DeFi 之夏的狂潮中，DeFi 藍籌項目不僅是以太坊的主導價值敘事，而且是唯一的價值敘事。

4/ 隨着新的價值敘事出現，很多人已經從 DeFi 代幣轉向投資 NFT，DeFi 已跌入幻滅的低谷。

5/ 再加上嚴重不利的監管風向，以及市場的不確定性，投資者對 DeFi 未來缺乏信心再正常不過。但未來實際上，這比以往任何時候都更加光明，我們只是需要放眼大局。

6/ 我們先回到 2016 年，早期的以太坊社區非常多元化，價值敘事也是如此：治理、身份、預測市場、代幣化、去中心化交易所（DEX）、穩定幣、資本形成，當然還有去中心化自治組織（DAO）。

7/2016 年年中，DAO 設法將許多這些價值敘事結合在一起，創造了第一個關於以太坊智能合約力量的具體實例，當然，還伴隨着危險。

8/ 看着 1.5 億美元湧入智能合約，之後又奪門而出，成爲全球頭條新聞（鏈聞注：指 The DAO 的安全事故），並顯著提高了以太坊的知名度。

9/ 但資本形成的價值敘事敘述在 2015 年 8 月 @AugurProject 首次代幣發行（ICO）已經開始了，當時 DAO 還沒有誕生。到 DAO 誕生時，市面上已經有十幾種代幣在銷售。

10/ 究竟這是好事還是壞事？取決於你對投機作爲資本市場知名度驅動因素的容忍程度。在 The DAO 之後，主導價值敘事變成了 ICO。 除了波卡（Polkadot）等早期底層公鏈（L1）競爭者作爲一些閃光點，一直到 2018 年初，ICO 作爲以太坊主導價值敘事的這一趨勢幾乎沒有改變。

11/ 我們還在 2017 年底第一次接觸了 NFT 狂熱，但規模化帶來的挑戰，以及隨後的熊市，粉碎了這一苗頭。

12/2018 年 7 月中旬，很明顯熊市不是暫時的受挫，11 月下旬的拋售，給牛市的棺材釘上了最後一顆釘子，即使是我們這樣最堅定的人也不得不面對現實。

13/ 但在 2018 年 8 月，就在事情變得嚴峻之際，記憶出色的人事後應該會意識到，當時幾乎每個仍在建設的開發者都在 部署某種金融合約。

14/ 因此，DeFi 價值敘事誕生了，從 DevCon4 期間的第一次「DeFi 峯會」開始，它一直是以太坊的主導價值敘事，直到 2021 年初。

15/ 隨着收益耕種火力全開，DeFi 勢頭繼續勢不可擋。問題基本上是，每個在智能合約層構建的人都深深陷入 DeFi 兔子洞。我們開始問自己： DeFi 將如何吸引 100 萬以上的用戶。

16/ 事後看來，這個問題看起來太天真了。根本問題是金融主要側重於基礎設施。世界上很少有人深切關心市場結構和支付方式。也許有幾萬種。

17/ 雖然 ICO 繁榮利用了幾乎無限的投機需求，但 DeFi 收益耕種是一個更具挑戰性的過程。此外，市場已經成熟並變得更有效率，這使得及時行樂 （yolo）精神變成任何實質東西都變得非常困難——當然，還是有很多人做到了。

18/ 這意味着 DeFi 之夏的大多數參與者，都是現有的加密貨幣原生一族。有大量資金流入，但主要來自大型基金和巨鯨，而不是最終用戶。以太坊 Gas 價格隨之飆升，只會導致這種局面進一步扭曲。

19/ 但從根本上說，DeFi 主要是涉及基礎設施，即使考慮到治理代幣的投機方面，也只有一小部分人感興趣。

20/ 那麼這會導致什麼局面？ 我們裂變出新的金融渠道，可能會在金融市場的很多方面實現 100 倍的提升。但是很少有人關心，與 web2 相比，以太坊的用戶基數仍然很小。

21/ 接踵而來的是 NFT 第二波狂熱。 NFT 是文化的代幣化，大多數人不關心金融基礎設施，每個人都參與文化。NFT 覆蓋的目標市場是全人類。

22/ 如果需要任何進一步的證據，只需看看在 Twitter 上實時查看中了 NFT 毒癮的名人數量。是的，我們在 2017 年看到一些名流對 ICO 潑冷水，在 DeFi 盛夏期間出現了一些像 （NBA 達拉斯獨行俠老闆馬克·庫班）@mcuban 這樣的異議者。 但是 NFT 比任何其他價值敘事吸引的關注度都高。

23/ 這是否意味着，我們將看到 DeFi 繼續延續相對默默無聞的局面，進而萎靡不振，老實說，從公衆注意力的角度來看，我是這麼認爲的。但這並不意味着 DeFi 不會產生較大的影響力。

24/NFT 將吸收並連接文化的很多層次及方面。 NFT 將改變遊戲、體育、音樂、電影、藝術等等。NFT 意味着擁有超過 5000 萬用戶的安裝基數。

25/ 我們上一次看到轉型平臺擁有 5000 萬以上的安裝基數是什麼時候？ 那是 2010 年。以下是 iPhone 銷售前三年的數據表。

26/ 隨着 iPhone 安裝基數擴大，隨之推出的 Instagram、Uber 和其他應用能夠利用這一新平臺，以驚人的速度取得增長。

27/ 說這些和 DeFi 有什麼關係？ DeFi 並不是真正面向用戶，我們曾誤以爲是，那是因爲自 2018 年以來我們一直只是在與加密愛好者互動。但普通用戶未來更有可能通過移動錢包，而不是直接與 DeFi 基礎設施進行交互。

28/ 現在讓我們將上面所有這些推文總結到一起：NFT 和文化的交集，將在未來幾年推動用戶大規模增長。但仍有一個未解決的問題成了我們的絆腳石：（以太坊的）擴容問題。

29/ 以太坊生態系統正在擴容，不過今年的發展速度比許多人預期的要慢。但是到明年年初，我們將擁有多個已準備好進入生產階段的第二層（L2）項目，結合 ETH2.0 的進展，以太坊明年將能夠應對 5000 萬以上的用戶。

30/ 一旦所有這些條件得到滿足，我們將開始看到，有些應用利用我們在過去幾年中構建的 DeFi 基礎設施，通過聚合和改進整體用戶體驗，爲金融產品提供出色 10 倍的用戶體驗。

31/ 不幸的是，無論我們多麼希望，但 DeFi 本身都無法單獨推動用戶增長。它太小衆了。 但是一旦我們有數百萬人獲得了以太坊用戶體驗，我們將能夠將這些用戶轉換到一個要出色很多的金融系統。

32/ 就像蘋果應用商店（App Store）的崛起一樣，我們無法預測這會以什麼樣的形式出現，但是當你將一項變革性技術與龐大的用戶羣結合起來時，就會有驚人的事情發生。

33/ 當前的加密用戶體驗看起來很奇怪，但電子郵件當初也是如此（加密嬰兒潮一代會會心一笑），新用戶的行爲需要時間來訓練，但這些體驗最終會從奇怪變成常識。實現對自我權益的監護，這一概念及其力量將在未來十年成爲我們文化的一部分。

34/ 以至於到了現在，大多數人已經忘記電子郵件一開始就很奇怪。但關鍵是你需要一些東西來推動這一點，NFT 是加密的殺手級應用，並將在可預見的未來推動加密的普及。 NFT 還處於發展的嬰兒期，其中的設計空間巨大。

35/DeFi 無疑將成爲未來的金融軌道。與傳統金融（TradFi）相比，它的效率太高了，再多的監管也不會減慢它的速度。尤其是當擁有數千萬用戶採用利用 DeFi 軌道的新應用時。Uber 效應將重演。

37/ 與即將發生的事情相比，我們現在在人氣最高的 DeFi 協議中看到的交易額也微不足道。我們目前只是有一小部分加密愛好者的參與，但 DeFi 將征服世界，且只會以隱身模式進行。

38/ 這對 DeFi 代幣意味着什麼？我認爲它的發展路徑會是，將會有少數持有代幣的協議貢獻者，同時還有持有代幣的加密愛好者，然後將擁有龐大的用戶羣，後者只想使用服務，而不想參與管理它們。

39/ 這些 DeFi 協議產生的收入將是巨大的，因此還會有一羣人只想接觸資產類別，而無需對其進行管理。 質押（Staking）服務和其他形式的被動倉位，將極大地擴大其用戶羣。

40/DeFi 協議將大規模上產生現金流，其代幣將主要根據這些現金流定價，而不是像現在這樣幾乎完全基於對未來增長的猜測。占主導地位的協議的估值將比今天高出許多倍。

41/ 要想擁有美好的明天，希望寄託在對開放協議的建設上，這將導致市場效率的大幅提高。 一旦我們擁有足夠大的用戶基數，初創企業的低門檻將意味着會有快速的進步。這將創建一個正反饋循環。

42/ 最終狀態是打造出一個大多數基礎設施在以太坊上運行的世界。占主導地位的 DeFi 協議將獲得巨大的市場價值，但它們將通過開放、透明和可組裝性來實現。我們終將會實現這一壯麗場景。