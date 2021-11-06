以太坊域名系統 ENS 官宣發幣，速覽擬議治理框架

當前 ENS 唯一註冊地址數約有 15 萬個，創建的總域名數量有超 40 萬個，擁有域名數量最多的一個地址有 1065 個域名。

撰文： Karen

11 月 3 日更新：

ENS 公佈空投細則和代幣分配方案，將於 11 月 8 日開放 ENS 空投認領，且用戶必須在 2022 年 5 月 4 日之前認領代幣，否則將轉至 DAO 金庫。關於代幣分配方案，ENS 總量共 1 億枚，總供應量的 25% 會空投給用戶，符合資格的地址有超 13.7 萬個，還有 25% 會給 ENS 貢獻者（超 100 個個人和團隊，以及數百名 Discord 用戶），另外 50% 將給 DAO 社區金庫。空投將分配給曾經註冊過或目前有效的「.eth」二級域名註冊地址，空投權重主要按賬戶而非域名計算，公式爲 0.27 乘以至少持有 1 個 ENS 域名的天數，再加上 0.067 乘以距離域名到期的天數，如果賬戶額外設置了反向解析，則會將上述結果再乘以 2。

11 月 2 日，以太坊域名系統 ENS （Ethereum Name Service）正式宣佈發行治理代幣 ENS，並且開放了 DAO 代表申請，以推動項目的去中心化和持續發展。代幣會在下週開放認領，已在 11 月 1 日完成了 ENS 域名快照。

根據 Dune Analytics，當前 ENS 唯一註冊地址數約有 15 萬個，創建的總域名數量有超 40 萬個，有 8 個地址均持有超過 500 個域名，擁有域名數量最多的一個地址有 1065 個域名。

ENS 域名註冊數量

ENS 表示，希望 ENS 根域多籤（root multisig）將現有 ENS 財庫、未來資金、負責域名定價和註冊機制的註冊合約的控制權移交給新的 ENS DAO。

對此，ENS 運營總監 Brantly Millegan 還提出了擬議的治理框架，即 ENS 章程，不過該框架需要在代幣發行後的首周內得到 67% 的投票贊成率才能夠獲准通過。

目前擬議治理框架的具體細則具體包括如下幾點：

一、域名權是一項絕對權力。ENS 治理不會制定任何侵犯 ENS 用戶的權利的變更，包括續訂、轉移或以其他方式使用其域名。

Brantly Millegan 舉的一個例子是，ENS 治理可能會根據長度等透明標準來變更註冊和續訂成本，但不會更改現有域名的續訂費用。

二、註冊費用是一種激勵機制。該提議稱，註冊費被視作是一種激勵機制，可用於規範域名註冊以及到期時的續訂流程，並防止被投機者佔用。此外註冊費還可以爲 DAO 提供收入，以資助 ENS 持續的發展和改善。

例如，ENS 治理可能會增加域名註冊費，以解決由低成本引起的過度投機註冊問題，或在 ENS 運營成本不足的情況下提升註冊費。

目前，3 個字符的 .eth 域名註冊費爲每年 640 美元，4 個字符爲 160 美元，4 個以上字符爲每年 5 美元 。

三、在 ENS 財庫產生的任何收入都將首先用於確保 ENS 的長期發展，並資助繼續開發和改善 ENS 系統。通過治理可能會將部分收入資助給與 ENS 或以太坊（Ethereum）無關的 Web3 公共產品，不過不得支持與 ENS 目標衝突的項目。

四、ENS 和傳統 DNS 域名系統集成。ENS 希望在不犧牲項目去中心化程度的情況下，最大程度地集成傳統 DNS 域名系統。

例如 ENS 治理可以根據請求將頂級域名的控制權給到在傳統 DNS 系統中的所有者，但不得創建新的頂級域名，除非這些域名已被傳統 DNS 權限授予 ENS。

五、贊成率超過 2/3 且至少有 5% 的代幣持有者參加投票時，才能對本章程進行細節修訂。

ENS 目前已經開放了 ENS DAO 治理代表申請，感興趣的用戶可以通過提交對擬議章程的看法和自薦去申請。在代幣正式發行後，ENS 社區可以對候選代表進行投票。

當前，ENS 還未發佈代幣的具體經濟模型和空投細則。不過，從初步的擬議章程來看，ENS 正在重新審視費用機制，以解決當前存在的過渡投機問題和推動項目長期可持續發展。另外，對於與現有域名系統集成並確保互操作性對於增加 ENS 域名的採用也至關重要。