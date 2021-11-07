〈觀察〉消費性產品銷售趨緩 IC設計尋找利基新藍海

自去年底起，由於居家上班、遠距教學的趨勢興起，各大消費性電子產品需求激增，推升 IC 設計業者前三季營收、獲利雙雙跳升，但隨著下半年消費性產品銷售趨緩，相關業者也在既有技術基礎上，尋找利基型產品的藍海市場，如車用市場。

聯詠 (3034-TW) 近來感受消費性產品如電視、Chromebook 等需求放緩，影響第四季營收較上季下滑，不過，由於先前已提早布局車用市場，也搭上車用晶片缺貨潮，預期車用驅動 IC 需求將一路延續至明年第一季。

奇景 (HIMX-US) 也同樣看好車用市場，且客戶為確保晶片供應，更直接提供預付款或保證金，凸顯過往布局的效益已逐步顯現，尤其在車用 TDDI 方面，已迅速獲得採用，預計明年車用 IC 就會成為公司明年最大的單一營收來源。

另外，由於汽車逐步電子化，中控處理器與各裝置間的資訊傳遞量也增加，進一步衍生車用乙太網需求，瑞昱 (2379-TW) 目前已是全球乙太網晶片供應大廠，憑藉 30 年技術，提前布局車用領域，其他產品如交換器等，也導入多家客戶。

業者多認為，由於現今晶圓產能持續緊張，若消費性產品趨緩後，將有部分閒置產能釋出，屆時車用晶片需求即可立馬補上，有效降低消費性產品需求趨緩帶來的影響，加上一旦進入市場後，由於車用供應鏈特性，將成為長期且穩定的業績來源。