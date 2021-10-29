〈瑞昱法說〉供不應求難解 明年上半年訂單強度持平今年下半年

網通 IC 大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (29) 日召開法說會，副總黃依瑋表示，第四季受季節性影響，營收估較上季放緩，不過，整體需求仍相當強勁，明年上半年訂單強度與今年下半年相當，且因供應持續短缺、屬賣方市場，毛利率將維持高檔，坦言供不應求短期難解。

細分各大產品線，黃依瑋表示，乙太網不論是 PC、非 PC 應用，成長動能都從消費領域轉換到商用，其中以 2.5G 出貨成長最顯著，帶動整體高階產品出貨比重提升。

交換器方面，瑞昱感受到非管理型、管理型需求均相當強勁，且因交換器業務受到供應鏈限制，將產能優先供應給管理型，推升成長遠超過非管理型，有利產品組合優化，儘管 2.5 乙太網的交換器供應受限，但明年仍將穩健成長。

WiFI 方面，瑞昱第三季成長重點著重在 PC 與 PC 周邊的 Dongle，消費型需求略有下滑，但整體 WiFi 需求仍強勁，從全年來看，WiFi 6 獲 PC、路由器導入，滲透率已達 30%，預期明年將翻倍成長，達 50-60%，WiFi 6E 客戶案子也在進行中，明年將逐步放量。

針對音訊晶片，黃依瑋強調，現今還是很缺，反映現今市場熱度依舊，且與 PC 客戶確認後，均認為 PC 市場約與今年相當，甚至小幅成長。

藍芽方面，瑞昱藍芽主要承接 OTT 標案，可緩解 WiFi 供應鏈短缺的情況，預計該情況將一路延續至明年，BLE 則應用在遙控器、穿戴性裝置等，預計將穩健成長，TWS (BT SOC) 則專注在品牌跟高階產品，看好明年整體藍芽市場續揚。

電視方面，黃依瑋認為，第三季需求開始放緩，主因過去一年半需求強勁，甚至是有點過度，加上現今海陸運輸壅塞，消費性市場出現鬆動，預計今年全球電視市場年減 5%，明年則與今年相當。