派樂騰重挫35% Cramer：快點賣！這檔連法人也不打算海底撈魚

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五 (5 日) 表示，派樂騰 (Peloton) 在日前公布「災難性」的財報之後，股東應該留意股價走下坡。

「派樂騰收購 Precor，把自己拉伸得太過頭了，大眾都渴望回到實體健身房，而不是買器材在家運動。最糟糕的是，管理層似乎對這些問題一無所知，還在討論他們可以利用各種槓桿來控制事情。」Cramer 說。

美國新創健身器材及線上健身課程商派樂騰 (PTON-US) 去年 12 月宣布以 4.2 億美元收購美國第五大商用健身器材商 Precor。

「但我不要控制，我要的是成長，這是 Peloton 所缺乏的，如果你還沒賣掉他，那下一次反彈的時候記得賣掉。」

Peloton 股價週五暴跌 35% 並觸及 52 週低點。該公司週四盤後公布，第一財季虧損超過預期，且銷售成長疲弱，同時也調降全年展望，係因坊間健身房重新開放，導致需求下降，加上供應鏈限制了生產。

Peloton 週五大跌 30.42 美元或 35.35%，收 55.64 美元，創 2020 年 6 月以來最低收盤價，盤後續跌 1% 以上，報 55 美元。

根據外媒報導，Peloton 宣布全公司人事凍結，所有部門立即停止招聘。

疫情時期股價亮眼的 Peloton 今年迄今已經下跌 63%，但 Cramer 表示，令人更加擔憂的跡象是，「沒多少家機構法人試圖海底撈魚。」