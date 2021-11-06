〈信邦太陽能布局〉未來4年內建置量衝100MW 超越集團用電

連接線束廠信邦 (3023-TW) 攜手淡江大學實踐校園佈建綠能方案，今 (6) 日舉辦啟用儀式；信邦董事長王紹新透露，目標 4 年內太陽能發電建置量將達 100MW，超過集團用電總合。

王紹新表示，公司在風能、太陽能還非常冷門時就已經布局，至今都超過 10 年，除了關鍵線束等零組件外，太陽能也在 2013 年跨入系統整合，並成立信鼎壹號能源公司，投資並持有台灣大型電站，深化綠電市場布局。

王紹新進一步指出，目前中國、歐洲等地相繼面臨能源問題，是因為各國電力主要仍仰賴火力發電，綠能發電比重還是很低，但煤炭資源掌握在少數國家手中，政經外交影響變數大，加上環保議題的趨勢下，各國近二年思維應會逐漸改變，慢慢走向綠能。

信邦太陽能系統整合事業處處長林懿賢補充，目前信邦對內在主要生產基地都已經建立太陽能發電系統，今年更導入碳盤查精確算用電跟碳排；對外也提供客戶、供應商多元綠電參與方案，包含電廠設計與建置、後期運維、系統移轉買賣、屋頂出租等合作方式，已擁有超過 200 座案場的建置經驗。

信邦也分別在淡江大學游泳館與體育館頂樓建置太陽能發電系統，2 座電廠加總建置量超過 500kW，預計未來 20 年將產生超過 1000 萬度的綠電，實踐聯合國永續發展目標 SDGs #7 (可負擔之潔淨能源目標)。