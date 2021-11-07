三分鐘讀懂 CESS：Web 3.0 時代去中心化分佈式雲存儲網絡

CESS 意在構建一個全球化的鏈上數據共享平臺，提供數據安全存儲、隱私保護和數據確權的解決方案。

撰文：Groot

自 20 世紀 90 年代以來短短三十年的時間裏，互聯網憑藉其顛覆性的影響力，已經成爲了人類歷史上最偉大的成就之一。不過大數據時代的到來卻讓傳統互聯網中心化運營模式的一大短板顯露無疑，數據這一當下最重要的生產資料面臨着被寡頭壟斷的局面，用戶數據被濫用情況的頻繁發生。隨着大衆數據隱私保護意識的覺醒，一場關於保護數據安全、隱私和確權的「戰爭」已經打響。

Web 3.0 時代去中心化的分佈式雲存儲解決方案的出現讓不必依賴於任意特定主體來請求數據，並讓數據被更加公平快速，且在不傷害數據所有者隱私的前提下被有效地應用成爲了可能，而本文將介紹的 CESS 就是一個追求效率最大化的去中心化雲存儲系統，一個去中心化雲存儲數據網絡基礎設施，意在構建一個全球化的鏈上數據共享平臺。

CESS 是什麼？

CESS 全稱爲 Cumulus Encrypted Storage System，是基於 Substrate 開源框架開發的去中心化數據雲存儲網絡基礎設施，可以分爲區塊鏈層、分佈式存儲資源層、分佈式緩存層和應用層。

CESS 設計了公平的激勵模型，以鼓勵更多閒置的存儲或網絡帶寬資源參與 CESS 可無限擴展的對等網絡建設。此外 CESS 還利用數據加密技術與結合點對點的區塊鏈技術實現了底層存儲資源的「池化」，以此提供按需使用的去中心化雲存儲服務模式，讓分佈式雲存儲系統在保證可靠的前提下存取效率更高。基於此，CESS 可以在滿足個人以及商業應用的需求以外，還能提供企業級的安全、高性能和大規模的存儲應用服務。

作爲一個開源基礎公鏈網絡，CESS 不僅提供分佈式雲數據存儲服務，還支持用戶和開發者在鏈上進行數據共享及開發部署 DApp。CESS 將兼容 EVM/WASM 兩類虛擬機技術以簡化開發流程，實現對於已有主流公鏈上應用的兼容。

此外，CESS 的多鏈互通跨鏈機制實現了一種集成性跨鏈中繼，可提供任意類型的跨鏈交互，可基於多層架構輔助跨鏈交易的驗證和資產轉移，支持不同的區塊鏈平臺之間的資產流轉、信息互通、應用協同。

從根本上解決數據隱私保護以及確權問題

對於用戶最關心的數據隱私保護問題，CESS 設計了去中心化代理重加密機制，讓數據所有者在不泄露數據內容情況下，實現數據在去中心化條件下數據所有者之間自由交互，讓用戶數據的安全性和數據權益都能得到保障。

而在確保用戶數據隱私的同時，CESS 還解決了 Web 2.0 時代的另一大痛點，即「數據確權」問題。CESS 推出了多類型數據確權（MDRC）機制，實現了對分佈式的網絡上不同形態多維數據存證確權，該機制可以從數據源頭開始確權，並通過區塊瀏覽器可視化展示數據之間的數據血緣圖譜。

輪值共識節點保證公平，PoDR²保證數據安全

爲了保證網絡相對公平公正，避免超級大節點對於網絡進行長期壟斷，CESS 提出了隨機選取輪值共識節點（R²S）機制，節點可通過抵押一定數量的代幣成爲候選共識節點。在每輪時間窗口內，CESS 會從衆多候選共識節點中隨機選出 11 個擔任當值共識節點通過共識算法打包交易及生產區塊。共識節點機制還能夠降低 Gas 成本以及提升交易處理吞吐量至 10000 TPS 水平。

而 CESS 提出的多副本可恢復存儲證明（PoDR²）機制還可以確保分佈式場景下能解決當前存儲系統的數據泄露及丟失問題，有效提升數據的安全性，確保數據的高可用性、完整性。

代幣經濟學

CESS 發行的代幣即名爲 CESS，發行總量爲 100 億枚，生態系統內的共識節點以及其他節點都可以根據貢獻獲得對應的代幣激勵，也會有一部分代幣被用於激勵 DApp 開發者和積極參與生態建設的用戶。代幣持有者還可以參與生態的 DAO 治理投票。

此外，CESS 代幣主要用途還包括質押以維護 CESS 網絡的 R²S 共識、成爲候選共識節點、維護 CESS 存儲空間容量以及成爲合格的緩存節點和檢索節點等。另外作爲底層網絡運行的 GAS 費用以及購買生態內的資源服務都需要使用 CESS 進行支付。

代幣分配比例如下：

初期團隊分配 15%，六年內線性釋放；

挖礦獎勵預留 55%，代幣發行後保持線性釋放，出塊激勵每四年減半；

社區維護以及激勵推廣活動預留 10%；

合作伙伴預留 5%；

未來生態建設預留 5%；

未來公募及融資預留 10%。

團隊

CESS 團隊成員的背景包括並不限於雲計算、存儲、區塊鏈、網絡安全和建設、數據處理、安全加密市場解決方案和商業開發及運營等。團隊成員在英國、美國、中國和印度等多地分佈式辦公。

聯合創始人兼主席 Nicholas Zaldastini 曾任職於甲骨文公司，擁有哈佛大學工商管理學碩士學位，曾經在新興技術領域有豐富的投資及創業經驗。

首席營銷官 Sydney Armani 是斯坦福大學區塊鏈創新實驗室導師，在硅谷有超過 30 年的從業經驗，在區塊鏈技術以及加密貨幣市場等領域擁有豐富經驗。

技術負責人 Joseph Li 擁有網絡安全方面的深厚的技術開發經驗和積累，曾開發並管理了全球範圍的大規模網絡。

發展路線

官方公佈的信息顯示，CESS 已經進行去中心化雲存儲系統內測和 CESS V0.1 測試鏈自測，而主網將在明年初正式上線。此外明年在主網上線的同時將進行代幣映射，並完成基於 CESS 數據網絡的 NFT 交易平臺的性能測試。

未來 CESS 還會完成多鏈互通的跨鏈機制，並計劃在 2023 年發佈 CESS Protocol 去中心化雲存儲數據共享協議。隨後將正式推出去中心化雲存儲在線數據共享網絡，並推進該系統的企業級存儲網絡穩定性測試。

小結

隨着互聯網和數據應用的快速發展，數據服務越來越集中於大型平臺，數據所有權和存儲安全正在成爲傳統互聯網進一步發展必須要解決的痛點。而 CESS 設計並提供數據安全存儲、數據隱私保護和數據確權的解決方案，可以在控制成本的前提下實現更快速的數據分享，並提供更加公平且可用性更高的可信數據存儲。

在 DeFi、GameFi、NFT 以及元宇宙等新概念迭出的當下，區塊鏈技術構建的鏈上世界讓 Web 3.0 時代的到來大大加速，而 CESS 所能做的是爲之提供更好的數據安全存儲、數據隱私保護和數據確權的解決方案，是爲下一代互聯網 Web 3.0 服務創建一個全球去中心化分佈式雲存儲數據網絡基礎設施，並以此推動 Web 3.0 更好更快地發展。