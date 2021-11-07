Real Vision 創始人：加密資產不是泡沫，是當今年輕一代逆天改命的希望

未來十年將是人類歷史上發展最快、最偉大的技術變革，不要與之對抗，我們的未來都寄託在變化之中。

撰文：Raoul Pal， 前高盛高管、Real Vision 和 Global Macro Investor 創始人兼 CEO

編譯：Perry Wang

1/ 市場瘋了！NFT 只不過是 jpeg 圖片！狗幣！貓幣！特斯拉！ GameStop （股票狂漲）！

每個人最後都會粉身碎骨！他們難道沒有意識到貼現現金流嗎？！！！ 這些人正在毀掉一切！綠色能源？！

2/ 加密是一個泡沫！科技是泡沫！ 風投（VC）是個泡沫！ 生物技術是泡沫！被動投資是泡沫！Web 3.0 是一個泡沫！綠色能源是泡沫！元宇宙是瘋狂的！ 他們看不到嗎？？！！他們都錯了！

3/ 不，上面的說法是錯的。

他們是新一代的投資者。 去年，美國有 8600 萬千禧一代得到了金融化服務。他們達到了 30 多歲的黃金投資年齡。

現實中他們負債累累，沒有積蓄，沒有希望。 他們比過去 70 年裏任何一個時代 的 30 歲年輕人都要窮。

4/ 他們被玩廢了！

5/ 他們的父母在 30 歲時可不是這樣，當時股票市盈率（P/E）只有 7，債券利息高達 13%，房地產的價格與收入之比還相對較低。現在的年輕人面對的是完全不同的世界。他們面前是未來的投資負回報預期。他們對我們金融系統的任何部分都沒有興趣 。

6/ 他們曾掀起了「佔領華爾街」運動，但沒人在意。

現在他們根本不在乎你或我認爲應該如何投資或管理市場。我們讓他們失望了。

他們他媽的爲什麼要關心？ 他們被送上了債務、槓桿和貪婪的祭壇。

7/ 千禧一代和 Z 世代沒有什麼可失去的。他們什麼都沒有。

然後全球疫情來襲，一切都變了。

我們給他們免費發錢，他們集體說「去他媽」，讓我們冒險！因爲他們的本金是免費的。

8/ 如果我們在賭場拿到免費的本金，我們也會這樣做。

但他們沒有購買我們珍貴的黃金，也沒有購買我們的打折股票。 爲什麼？因爲他們不在乎 10% 的回報。公平競爭的唯一方法是承擔巨大的風險。

9/ 冒險行動在 2020 年遇到了 Robinhood 期權，奇蹟發生了……

這些年輕的投資者改變了整個他媽的投資遊戲。 他們用 Reddit、TikTok 和 Instagram 上學來的技能武裝自己——社區、病毒式傳播和 meme，以及被告知的一些愚蠢的投資標的，比如 Hertz 和 Gamestop 的股票，他們向規則豎起中指，並打破了這些規則。 太棒了。

如果你不能贏得比賽，那就改變比賽規則。

他們冒着巨大的風險來獲得巨大的回報。與美國年紀更長的憤世嫉俗者相反，這些年輕人知道其中有風險，但他們仍然想承擔風險。 因爲這很好玩。

10/ 「Loss porn」meme 被歡慶，被到處傳播。 「我永遠不會錯」的金融 Twitter 大 V 已經一去不復返。從長遠來看，長期存在的註冊投資顧問（RIA）的多元化時代已經一去不復返了。

這些年輕人都被我們辜負了。當他們可以制定自己的規則時，他們爲什麼要遵守我們的規則？

11/ 去他的資金主動管理，去他的對沖基金。他們只想將錢堅定地投入他們被告知會賺錢的市場（你好，被動投資！），其餘的牌統統丟掉。

加密引起了共鳴。 已經取得了巨大的上行，零下行。這是一個巨大的期權市場。 損失有限，指數級上漲。

他們是對的。

12/ 我能聽到，你們都在搖頭說，這次也不例外。他們會狠狠地喫到苦頭。

是的，他們會。這很好。 他們想要學習，但他們也幸運地遇上了指數級增長時代，成長型股票隨着時間推移不斷呈拋物線狀上漲。

13/ 再權衡一下梅特卡夫定律，因此不要在意嬰兒潮一代老人陳舊的均值迴歸估值模型。

他們是對的。 很對。

如果他們年輕 20 歲，會通過同樣的策略變得非常富有。

14/ 我們幾乎都錯過了那些暴富的機會，因爲我們太憤世嫉俗，不明白 VC 是對的（我的意思是，他們讓人難以忍受，對吧？！）

我們以爲 VC 是瘋狂的泡沫追逐者，但我們錯了。

VC 看到其中的機遇，我們沒有（這裏包括我自己）。

15/ VC 改變了規則，以適應他們那一套我們無法與之競爭的規則。不是對沖基金，不是監管者，不是聰明的投資老手。我們這些人都錯過了。

16/ 政治也會隨之改變。

所有機構基礎設施都將遵循（美國證監會 /SEC 法規也是如此）。

一切都會改變。

許多人會失去很多，許多人會有豐厚收穫，但世界已經改變，但許多長者還不會接受它，因爲「我們更懂這個世界」。

17/ 你對石油或商品、1950 年代 V8 或 1990 年代和 2000 年代的當代藝術的熱愛，在這些新投資者眼裏絲毫不感興趣。你收藏的 Jeff Koonz 作品（他的作品「橙色的氣球狗」2013 年拍出 5840 萬美元）只是一個愚蠢的氣球雕塑。這不是他們的文化參照物。 而 JPEGS 和 meme 纔是。

這一切都是有關文化。

18/ 他們看重不同的東西，而且比你我還多。

如果你到印度或中東看看，每個人都未滿 30 歲時，情況更極端！ 這些社會將發生翻天覆地的變化。

19/ 這就是歷史的第 4 個拐點的樣子。

我知道你們中許多人喜歡那本書，但對目前發生的事情感到震驚。 你失去了自己的參照系 ...

但這是歷史的第 4 個拐點的預言 ......

50 歲一代的政治和懷舊世界已經一去不復返了。

20/ 白色尖樁籬笆牆、肌肉型汽車、工廠工人、西裝、電視、廣播的世界——所有這些都已經被打掃進歷史的垃圾堆裏 ...... 與 2020 年代年輕人的嚴酷現實完全無關。

21/ 未來 10 年將是人類歷史上發展最快、最偉大的技術變革。

指數級增長時代。

我們都會感到落伍，但我們必須相信，當前 40 歲以下的年輕一代會作爲領路人，爲我們展示全新的道路。 我們需要被引導。

22/ 你可能會討厭它，對抗它，抱怨它，對它發表尖刻的評論。 但對它不會產生絲毫影響。

改變發生在我們身上。

擁抱改變吧。

不要與之對抗。我們的未來都寄託在變化之中。