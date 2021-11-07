〈台股風向球〉半導體族群人氣升溫 拚領漲守萬七大關

台股上周在外資轉為積極買超的態勢下，大漲 309 點，隨著外資明顯積極回補晶圓雙雄，法人認為，本周可期待將由半導體族群領軍偏多行情，尤其在站穩短中長均線之上後，萬七大關可望有撐。

上周五外資大買 266 億元，創 10 月 15 日以來單日新高，而一周來外資買超達 210 億元，也創 9 月中旬以來單周最大買超。

以金額來看，外資一周來買超台積電近 125 億元最多，其次為聯電 40 億元，聯發科和智原均逾 30 億元，長榮航和華航均達 28 億元，群創約 25 億元，欣興 17 億元，聯發科、友達和台達電均超過 11 億元，多為大型權值股，有助拉抬指數表現。

法人提醒，上周三大法人合計在集中市場買超達 200 億元，但在店頭市場則賣超近 40 億元，顯然已出現一波對中小型股的獲利了結，接下來財報公布逐漸進入尾聲，預料由中小個股輪動的行情將先告一段落。

本周重量級法說將有 10 日登場的華碩，以及 12 日的鴻海，持續牽動電子供應鏈走向。

法人認為，上周外資積極加碼晶圓雙雄，由於國際半導體產業協會 (SEMI) 統計，第三季半導體矽晶圓出貨季增 3.3%，續創新高，並預料成長動能將一路延續到 2024 年，需求相當強勁，預料接下來一周，台股有望維持健康輪動，由半導體族群再次領頭維持短線偏多氛圍。

另一方面，可留意到，雖投信已逢高減碼，但勞退基金 480 億元委外代操基金公告最快於年底進場，有利提振中小投資人的投資信心。

永豐投顧則提醒，目前美股仍處於財報行情和聯準會鴿派升息言論樂觀氣氛中，不過，超級財報周過後，11 月下旬起，焦點將再轉向關注拜登政府預算案和 12 月初美國債務上限又將到期的議題，預期屆時市場氣氛將隨美國政治風向而定。