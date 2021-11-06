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〈美股盤後〉非農數據靚麗 疫苗股兩樣情 美股再刷新高

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉非農數據靚麗 疫苗股兩樣情 美股再刷新高 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉非農數據靚麗 疫苗股兩樣情 美股再刷新高 (圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠拜登主席鮑爾通膨就業物價非農新增非農特斯拉蘋果聯準會縮減購債Taper

週五 (5 日) 美國 10 月新增非農數據靚麗、輝瑞新冠口服藥試驗數據帶來好消息，皆提振華爾街追高意願，旅遊股歡欣鼓舞，疫苗股呈現兩樣情，美股四大指數再登新高。

標普本週漲幅達 2%，創自 6 月以來的最佳週表現，那指本週漲幅達 3.1%，這是自 4 月以來的最佳單週表現，道瓊週漲幅則為 1.4%。

經濟數據，美國 10 月非農新增就業 53.1 萬，失業率降至 4.6%，反映美國就業增速在夏季放緩後於 10 月迎來反彈。

政經消息方面，美國聯準會主席鮑爾的四年任期將於 2022 年 2 月屆滿，週五 (5 日) 傳出前一日美國總統拜登會面鮑爾以及 Fed 唯一民主黨籍的理事布蘭納德 (Lael Brainard)，但目前拜登尚未有最終定案。

美中焦點話題，早前美媒報導，即將舉行的美中元首虛擬峰會上，雙方可能達成重開領事館和放鬆簽證限制等具體成果，目前白宮與中國皆回應，美中沒有考慮重新開放已關閉的領事館。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.48 億例，死亡數突破 503 萬例，美國仍是受創最重的國家，歐洲疫情惡化，中國新一波疫情波及逾半省份。

週五 (5 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 203.72 點，或 0.56%，收 36,327.95 點。
  • 那斯達克指數上漲 31.28 點，或 0.2%，收 15,971.59 點。
  • 標普 500 指數上漲 17.47 點，或 0.37%，收 4,697.53 點。
  • 費城半導體指數上漲  40.8 點，或 1.10%，收 3,756.6 點。
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標普 11 大板塊僅醫療保健獨弱，能源、工業和公用事業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅微軟下滑。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.36%；Meta (FB-US) 上漲 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.21%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.11%。

道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 上漲 5.37%；Visa (V-US) 上漲 3.78%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.14%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.41%；Merck (MRK-US) 暴跌 9.86%。

費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.21%；AMD (AMD-US) 跌 0.84%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.10%；美光 (MU-US) 漲 0.94%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.43%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.16%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.01%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.42%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.28%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲  0.36% 至每股 151.28 美元。蘋果聘用特斯拉人工智慧軟體開發主管 CJ Moore，強化自動駕駛汽車業務。

(圖片：Appleinsider)
蘋果聘用特斯拉人工智慧軟體開發主管 CJ Moore (圖片：Appleinsider)

McAfee (MCFE-US) 暴漲 20.04% 至每股 25.46 美元。外媒傳出防毒軟體公司「McAfee」與 Advent 和 Permira 洽談私有化事宜。

輝瑞 (PFE-US) 暴漲 10.86% 至每股 48.61 美元。輝瑞公布新冠口服藥中期試驗結果，顯示此藥物能夠大幅減低患者住院或死亡機率達到 89%，但此消息重擊輝瑞競爭對手。

經濟數據

  • 美國 10 月新增非農就業報 53.1 萬人，預期 45 萬人，前值自 19.4 萬人至 31.6 萬人
(圖片：AFP)
(圖片：Zerohedge)
  • 美國 10 月失業率報 4.6％，預期 4.7%，前值 4.8%
  • 美國 10 月平均每周工時報 34.7 小時，預期 34.8 小時，前值 34.8 小時
  • 美國 10 月平均每小時薪資年增率報 4.9％，預期 4.9%，前值 4.6%
  • 美國 10 月平均每小時薪資月增率報 0.4％，預期 0.4%，前值 0.6%
  • 美國 10 月勞動參與率報 61.6％，前值 61.6%

華爾街分析

Cornerstone Wealth 首席投資長 Cliff Hodge 表示，由於非農就業人數超預期，市場對此感到鼓舞，各產業都有廣泛的獲益，製造業是一個真正的亮點。

ZEGA Financial 執行長 Jay Pestrichelli 表示，週五非農就業報告顯示勞動力市場足夠穩固，聯準會有理由每月減少購債 (taper) 規模。一些投資者今年以來都在擔心，一旦 Fed 收手退場，股市將如何表現。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，勞動力市場復甦已重回正軌，但實現最大就業化仍需要數月時間。除了輝瑞口服藥新聞之外，強勁非農應會緩解一些供應鏈問題。

Schroders 基金經理 Remi Olu-Pitan 稱：「美股可能會持續出人意料地發展，我相信股票將能夠承受短期債券的波動，但如果明年 10 年期美債殖利率上升，市場可能會變得動盪不安。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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