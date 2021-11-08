韓國半導體廠準備向美國提供部份半導體數據

韓國財政部表示，韓國半導體廠準備提供美國商務部所要求的晶片庫存和銷售資訊。不過這些半導體大廠一直在與美國交涉提供資料的範圍。此外韓國政府還繼續維持高層溝通來鞏固與美國半導體供應鏈的夥伴關係。

美國商務部 9 月要求全球半導體供應鏈中的公司在 11 月 8 日之前填寫調查問卷，以取得晶片短缺的相關資訊。

在問卷中，晶圓代工廠被要求對庫存、交貨時間、採購時間以及他們為增加產量所做的工作提出說明。美國商務部還要求提供每種產品的主要客戶資訊。

雖然美方指出這個要求是「自願性的」，但美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）警告產業代表，如果他們不回應，白宮可能會使用「國防生產法」或其他方式來迫使他們交出數據。

美國的要求在韓國引發極大爭議，反對者強力譴責美國要求提供商業機密，認為這是長臂管轄。而之前也有韓媒報導稱，韓國的半導體廠只會部分遵守美國的要求。

而全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 在上個月針對美方要求提供相關資料時指出，台積電長期以來與所有利害關係人積極合作並提供產能支援，以克服全球半導體供應上的挑戰。台積電法務長方淑華表示，台積電不會提供機密數據，更不會做出損及客戶和股東權益的事。

