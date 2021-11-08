〈台股盤前〉美股續創高 挑戰17500壓力添柴火

美股再創新高，法人分析，從技術線型來看，台股走勢再度轉強，短線將有機會挑戰 9 月 17500 反壓，但 12 日 MSCI 將宣布半年度調整，台股權重恐再下調，在挑戰壓力後仍須留意震盪。

美股周五四大指數表現來看，道瓊上漲 203.72 點或 0.56%，收 36,327.95 點；那指上漲 31.28 點或 0.2%，收 15,971.59 點；標普上漲 17.47 點或 0.37%，收 4,697.53 點；費半上漲 40.8 點或 1.10%，收 3,756.6 點。

台股周五在台積電領漲，上漲 218.04 點，收在全場最高 17296.9 點，創逾 1 個月新高，成交量 3235 億元；三大法人同站買方，聯手大買 283.15 億元，其中外資回補 265 億元。

法人指出，在企業財報以及經濟數據利多加持下，加上 FOMC 會後聲明符合預期，化解市場疑慮，且與台股連動性較高之費半更連 6 紅，呈現噴出走勢，上週台股以長紅突破自 18034 點以來之下降線反壓，可望挑戰 17500 點關卡。

而市場消息來看，海外手機需求顯著回升，加上中國品牌廠搶貨，4G 手機晶片持續供不應求，市場傳出，聯發科 11 月正式對客戶調漲價格，4G 漲幅約 10-15%，優於外資預估的 5-10%，5G 晶片再調漲約 5%。

DRAM 產業第四季市況趨緩，進入景氣循環修正期，但終端需求仍穩健，加上三星等大廠加速淡出 DDR3 市場，供給缺口可望進一步擴大，利基型 DRAM 明年第二季缺貨潮可能再現，「漲」聲將再度響起。