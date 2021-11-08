恆大出事，地方政府起憂心  另尋生財管道 恐陷亂象

採訪、撰文：陳雅莉

全球金融界密切關注恆大違約後續發展，尤其是中國政府處理態度動見觀瞻。目前中國內部認為恆大事件解決方式是拆解並出售旗下子公司，例如商討出售恆大汽車和恆大物業部分股份，而地方政府則以維穩優先。

中國恆大集團爆發債務違約，不但使放款單位和部分銀行陷入呆帳陰霾，更對中國金融體系帶來嚴峻挑戰。目前全球金融界正密切關注此事件後續發展，尤其是中國政府處理態度動見觀瞻。

堅持匿名的知情人士表示，中國政府目前還不想介入。據悉，中國金融監管單位已告誡恆大集團董事局主席許家印，盡快解決公司債務問題，強調必須避免經濟震動。市場關注恆大危機究竟會引發多大的連鎖效應，是否會成為中國的「雷曼事件」。該知情人士認為，應不至於重演雷曼風暴，畢竟中國政府仍控制著銀行。

全力防範系統性金融風險

中國房地產失速飆漲多年，許多銀行把房地產包裝成理財產品，並保證剛性兌付（信託保證投資者本金及收益），引發一窩蜂投資熱潮。許多投資人紛紛解定存，把錢投入理財產品。但其實銀行發行理財產品，本質上是房地產，加上多層嵌套（兩種以上理財產品相互投資），產品結構複雜，資訊揭露不明，所以潛藏高風險。

為整頓金融亂象，中國政府決定出手管制理財產品。2018 年，中國銀行保險監督管理委員會（簡稱「銀保監會」）先後發布《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》（簡稱《資管新規》）、《商業銀行理財業務監督管理辦法》（簡稱《辦法》），全力防範系統性金融風險，避免發生類似雷曼事件。

本篇特別跨海專訪中國某銀行高管表示，2018 年市場風向開始轉變，此兩項規定禁止銀行銷售理財產品，不准剛兌、嵌套和監管套利（規避金融監管而謀取額外利益），以期降低信貸比重。同時要求銀行必須在 2020 年底限期改善，後來又延至 2021 年底。今年 9 月恆大違約未支付 8 千多萬美元離岸利息及恆大理財產品逾期未能兌付之前，大多數銀行的舊理財產品都幾乎完成改善，也不能推出新理財產品。

知情人士推估，這次恆大出事，應只有表列項資金可能受影響，因為《資管新規》、《辦法》兩項規定發布至今，大多數銀行已著手處理舊理財產品，所以恆大信貸資產轉包裝成理財產品的占比已縮減不少。

2020 年底，中國政府嚴控房地產市場，不准銀行綜合授信，嚴禁資金以各種形式繞道進入房地產市場。其中，三道紅線是中國監管部門對房地產業畫出的三道指標，包括扣除預收款後的資產負債率大於 70％、淨負債率大於 100％、現金短債比小於 1。一旦超過就踩到「紅線」，未超過則視為達標。此舉等於也斷了恆大長久以來賴以生存「高周轉」、「高負債」和「高槓桿」的三高模式。

據了解，曾有一家大型電動車廠到某商業銀行辦理綜合授信，提出 100 億到 200 億元人民幣計畫。經該銀行調查後，得知車廠打算成立地產公司興建員工宿舍，於是拒絕批准融資。顯見，在中國政府從嚴監管下，銀行不能新增房地產貸款。

地方政府財政壓力加大

多年來，中國房地產政策仿效香港作法，由地方政府切割地塊，對外公開招標，將土地經營權賣給地產開發商。其結果是，地方政府財政預算因土地銷售收入而獲得挹注，可用於發展基礎設施和社會保障，中國得以實現 GDP 高增長。因此，只要地價上漲，地方政府、建商、投資人也會受益，三方皆大歡喜。

中國官方數據顯示，2020 年中國全國賣地收入達 8.4 兆人民幣，占全國財政收入 18 兆元人民幣中的 44％，更占地方財政收入 84％。地方政府財政長期依賴賣地收入，該問題惡性循環，難以戒斷。除房地產外，中國政府似乎沒有維持經濟成長的其他辦法。

該名高管表示，地方政府官員有升官需求，例如從市長升遷到省長，取決於對 GDP 增長貢獻度多寡。若要快速提升對 GDP 增長貢獻度，尋求企業投資興建工廠，還要考量諸多因素，緩不濟急。鋪橋造路、炒房地產，可直接促進 GDP 增長，有助於地方官員升官。

但地方政府財政吃緊，於是成立地方投資融資平台（即城市建設投資公司），從銀行或金融市場融資，用以進行與城市化相關的各種開發建設。其中，包括土地一級改造（含徵地、拆遷、安置、補償、整理土地）。土地使用權售出後，開發商將得標金匯入地方政府帳戶，再轉至地方投資融資平台，然後再還款給銀行。過去十餘年，房價一路飆漲，大家都相信投資房地產穩賺不賠。銀行雖有放款上限，但因保證收益，也樂於借貸。

該名高管指出，土地銷售是地方政府的主要財政來源，但隨著恆大債務危機惡化，加上中國監管機構調控房市，料令開發商不願購入更多土地，地方政府財政因土地銷售速度減緩而陷入壓力。

此外，今年 6 月中國財政部等 4 個單位發布通知，將超過 8 兆元人民幣的地方賣地收入全劃轉國家稅務部門徵收，河北、內蒙古、上海、浙江、安徽、青島與雲南省 7 地自 7 月 1 日起開始試行，2022 年 1 月 1 日起通行全國。此舉意味著地方政府將失去賣地收入來源的「小金庫」。地方政府一旦失去土地財政的支配權，就會想其他方法獲取經濟利益，未來棚戶區（城鎮危舊住房）改造、強拆房屋的情況恐會越來越多。

銀行提列損失和貸款展延

恆大財務風暴引發國際關注，不只投資人擔心血本無歸，恆大集團主要的貸款銀行面對短期內貸款無法回收的情形，也不得不做出應對。

根據恆大 2020 年底交給政府部門的信件，恆大負債涉及超過 128 家銀行和逾 121 家非銀行機構，包括光大銀行、華夏銀行、中國銀行、建設銀行、廈門銀行、南京銀行，甚至民生銀行是對恆大曝險最大的銀行之一。

不過，多家銀行近來持續與投資人溝通，強調與恆大業務往來，目前有足額的抵質押品，整體風險可控，以安撫投資人。

目前中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行等五大行，對恆大的曝險金額並不高，約莫 100 億元人民幣以下。中國各銀行所持有恆大的貸款，曝險情形在過去一年已經下滑，且多數的貸款餘額都有擔保品或有存單作為保證。因單家金融機構曝險金額不大，整體來看，其風險對中國金融業的影響仍在可控制範圍內。

不過，為因應恆大財務危機，部分主要往來的銀行已為相關貸款計提損失準備，有些銀行則計畫展延短期貸款的期限，並已停止提供恆大新貸款。這些舉動顯示出中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備。

預期未來 2、3 年內，銀行獲利都將用來打銷呆帳。銀保監會首任主席郭樹清之前南下深圳，也透露了政府處理前提是避免中國發生區域系統性金融風險，但恆大可倒閉沒關係。

P2P 與信託公司恐慘虧

在中國融資環境中，銀行借貸利率低、風險低，尤其是國有銀行為主要的貸款機構，包括中國進出口銀行、國家開發銀行。其次是中農工建四大行，加上中國郵政儲蓄銀行。再者為股份制銀行如招商銀行、民生銀行，然後是城鎮銀行如南京銀行，放款利率逐漸提高。

恆大因無法再向銀行貸款，只能轉向 P2P 或信託公司借貸，利率高、風險也高。恆大甚至在 2015 年成立恆大金服，發行理財產品，成為該集團主要資金來源之一。2018 年 P2P 行業出現倒閉潮，恆大金服也遭受波及，被迫整頓。

2019 年，恆大金服改名為恆大財富，並未停止銷售理財產品，反而是對自家員工進行層層攤派銷售任務。而供應商貨款方面，恆大以支票、現金各半支付，現金部分還要求反購恆大財富推出的理財產品，其本質即為房地產。

信託公司的資金主要來自同業拆借，或找自家銀行借款後再對外放貸。此次貸款給恆大的信託公司，勢必虧損慘重，而虧損金額規模有多大，值得密切觀察。

至於外界關注中國政府是否會出手相救恆大？據指出，華夏幸福出事時，因物業集中於環北京地區，平安保險、平安銀行注資，取得華夏幸福股權。一年多後證明是失敗，華夏幸福仍違約，平安保險、平安銀行慘賠 800 多億元人民幣，股價狂跌。恆大物業遍及全中國，地方政府勢力盤根錯節，沒有一家銀行或地產商敢接手恆大物業，更遑論整體接手可能性。

目前中國內部認為恆大事件解決方式，其一是拆解並出售旗下子公司，例如商討出售恆大汽車和恆大物業部分股份。而且地方政府以維穩為先，設立恆大建案資金託管帳戶，確保資金用於建案上，竣工後讓購屋者可取得房子，營造工人可領到工資。此外，中國政府已暗示，一旦恆大倒閉，可能會優先考慮國內利益。換句話說，境外投資人全損的機率很高，恐怕只能自求多福。

來源：《台灣銀行家》143 期

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