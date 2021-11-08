本週前瞻 | 波卡首輪平行鏈插槽拍賣正式開啓

11 月 14 日（週日），美國證券交易委員會（SEC）將決策是否通過 VanEck 比特幣 ETF 的審批。

波卡首輪平行鏈插槽拍賣 計劃 於 11 月 11 日（週四）開始。波卡插槽拍賣是波卡基於蠟燭拍賣改進的競拍方式。競拍者需質押 DOT 競拍平行鏈插槽，競拍成功可租賃該插槽，成爲波卡平行鏈，從而實現「跨鏈」。插槽每期可租賃 3 個月，連續租賃時間上限爲 96 周。此前波卡的第 41 號公投投票通過，平行鏈卡槽拍賣（Crowdloan）模塊已啓動，這也意味着想要參加波卡平行鏈插槽拍賣的項目已經可以在 Polkadot JS 上提前發起衆貸活動。如果想要了解參與策略及其優劣勢，可點擊 此處 閱讀。

11 月 14 日（週日），美國證券交易委員會（SEC）將 決策 是否通過 VanEck 比特幣 ETF「VanEck Bitcoin Trust」的審批。美 SEC 於今年 3 月開始對 VanEck Bitcoin Trust 進行審覈，期間多次進行延期，最近一次延期是 9 月 10 日，SEC 發佈公告稱計劃再用 60 天的時間來進行審查，最終結果將於 11 月 14 日（週日）發佈。

此前， VanEck 推出的比特幣期貨 ETF 已獲 SEC 批准，該 ETF 爲繼 ProShares 推出的比特幣期貨 ETF 之後第二個被 SEC 批准上市的比特幣期貨 ETF。一週之內，兩隻比特幣期貨 ETF 的先後通過也造成了市場情緒的大幅回升，比特幣更是在當時創下了歷史新高。但由於監管問題 VanEck 比特幣 ETF 的申請是否會被決策通過還未可知。Zacks Investment 的 ETF 研究主管 Mishra 認爲，11 月可能會有多期貨 ETF 在美國獲得批准，如果它們運作順利，SEC 可能會在 2022 年上半年批准實體 ETF。

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