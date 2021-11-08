銳比數位科技引入墨石資本 拓展AR/VR應用全方位升級

銳比數位科技引入墨石資本，盼取得公司擴張發展所需資金，目標是藉由資本市場力量快速成長。墨石資本執行長張義發看好台灣新創元宇宙概念實力，將帶領新創公司銳比數位科技，透過 AR/VR 實境技術結合 AI 大數據演算，為國內外產業全方位升級。

銳比數位科技是國內少數資深的擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的專業技術研發公司，以及兩岸三地的服務經驗，定位全方位開發商業領域的應用，針對各產業領域 AR 各類辨識技術應用，設計和解決各行各業 AR 問題，經過十年的開發，專利量產型 AR/VR 內容生產核心可大量加快店家建立各種 AR/VR 內容建置及上線服務，並快速獲得推廣及獲利轉化。

銳比數位科技也集合多項影像追蹤技術於自家的微笑生活平台上，從 2D Markerless 追蹤技術，LSB AR 空間定位到 3D 環境識別追蹤等。公司正在申請的 AR+AI 行為追蹤演算系統專利，幫助零售產業進行 AR 使用行為分析決策功能，透過 AI 機器人演算結果，整體提升 AR 內容引流的效率，達到更深入普及各產業消費端，該功能已在實驗階段，並己簽定近百家零售業者，進行導入驗証，目標解決國內外 AR/VR 產業轉化率不足的痛點。

銳比數位科技推出［微笑生活］全台首創 AR/VR 生活入口網，透過一條龍式內容生產技術，無論是品牌企業或是一般民眾，都可以消費起 AR 服務，無論是小到一張 AR 名片，或是利用 AR/VR 來場實境展店與購物旅遊，透過微笑生活讓 AR/VR 不再是昂貴的行銷活動，能更並深入生活，並且給予中小企業最優惠價格及優質服務。

平台首次上線推出四項主打功能 AR 互動導購系統、VR 小旅行商店街、AR 雲集點行銷模組，O2O 電商展店。未來將開放技術、產品、數據、服務、行銷、平臺、產業等全套的合體系統，全面性提升用戶有別於一般傳統的消費體驗，並且結合互動尋寶遊戲行銷的樣式，與更多零售行業進行常態性的行銷關係，幫助合作夥伴快速降低行銷成本，提高運營效率，共同探索 AR＋ VR 領域共贏的商業模式。

創辨人黃偉誌表示，AR/VR 生活化將是未來的趨勢，目前全世界電商潮流一直圍繞著，如何進一步將 VR/AR 等先進科技商用化實現，提升各行業的效率和體驗，創辨人為此、進行了多年的實驗開發， 通過整合自身公司的 AR/VR 專利技術能力和電商生態圈，利用平臺＋行動終端＋行銷一整套的銷售生態體系，全面融合線上和線下兩種購物場景，向零售及小商店業者合作夥伴提供完整的解決方案。

策略長林慶和表示，公司團隊於明年將整合幾項指標性傳統產業的創新化轉型合作以外，平台用戶數量也增加到一定的程度，達成穩健的市場 AR/VR 知名品牌。我們希望元宇宙的到來，雖然還遠，但可以先立足台灣，經營全球，走入元世界。

張義發表示，該新創公司團隊成員擁有十年以上的 AR/VR 互動科技專業技術背景，平均年齡約 30 歲，屬於成熟型的開發團隊，勇於挑戰，透過未來元宙宇概念的議題擴展，未來該公司於台灣及海外地區發展將有很強的市場競爭力，以 AR/VR 結合新零售，結合娛樂行銷，大數據回饋引流，為未來 10 年的元宇宙市場，將有一定的發揮地位。

張義發也表示，該團隊目前最需要除了市場深耕以外，還需盡早在專利面上的核備做準備，目前也正在協助其相關工作，預計明年將建立起海外事業中心，透過資本引入，也將更快速提升公司的全面向布局，使其成為市場穩健投資項目，目標讓該公司成為世界級的 AR/VR 應用指標公司。