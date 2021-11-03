 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

輝達受惠元宇宙商機 市值超越波克夏成美國第七大上市公司 

鉅亨網編譯余曉惠
輝達受惠元宇宙商機 市值超越波克夏成美國第七大上市公司  (圖:AFP)
輝達受惠元宇宙商機 市值超越波克夏成美國第七大上市公司  (圖:AFP)
Tag
輝達波克夏市值上市公司Nvidia美股元宇宙臉書Meta

輝達 (Nvidia) 股價近期因元宇宙商機而上漲，周二 (2 日) 成為美國第七大上市公司，首次超越波克夏海瑟威。

FactSet 數據顯示，輝達 (NVDA-US) 周二收盤上漲 2.2% 至每股 264.01 美元，市值達到 6600 億美元，超越波克夏 (BRK.B-US) 的 6524 億美元，後者當日上漲 0.6% 至每股 287.93 美元

輝達過去一年來漲逾一倍，10 年來漲幅更逼近 7500%，相較之下，波克夏同期漲幅分別為 40% 和 270%。

從去年 3 月疫情谷底算起，輝達市值迄今增加將近 5300 億美元，比英特爾 (INTC-US) 和博通 (AVGO-US) 的總市值還多，只略低於台積電 (TSM-US) 目前約 5530 億美元的市值。

輝達有望成為臉書 (FB-US) 發展元宇宙的受惠者。臉書最近改名為 Meta，並在上周公布最新財報時，把明年資本支出大幅提高 66%，未來將把發展重點放在人工智慧 (AI) 和機器學習，以強化使用者推薦和廣告功能。

輝達近期表現也跑贏大盤，過去三個月上漲 33.7%，同期間費半指數漲 5.1%，標普 500 指數漲 5.6%。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330輝達US-NVDA英特爾US-INTC博通US-AVGO台積電US-TSM臉書US-FB
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞