〈台股盤中〉鋼鐵航運重掌多頭 大盤價量齊揚 站穩17300點

美股創新高，台股今 (8) 日除有權值股王台積電 (2330-TW) 領軍多頭外，包括鋼鐵、運輸與紡織等傳產族群也獲多軍青睞，大盤帶量上攻，早盤上漲 43 點在 17334 附近震盪，預估成交量有望上看 4000 億元。

有別於陸日韓等主要亞股走跌，台股今天在資金買盤挹注下一枝獨秀，儘管早盤一度拉回跌破 17300 點，但開盤半小時後在買單敲進下指數翻紅拉高，台積電早盤跌破 6 字頭後再度翻紅，守住 600 元整數關卡。

鋼鐵個股中包含運錩 (2069-TW)、威致 (2028-TW) 早盤雙雙攻上漲停，大成鋼 (2027-TW) 也有 9% 以上漲幅，其他像是彰源 (2030-TW)、燁輝 (2023-TW)、燁興 (2007-TW) 與千興 (2025-TW) 也各有超過 6% 的漲幅。

航運族群今天資金成交比重達三成，早盤改由航空雙雄領軍，華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW) 早盤分別有 2% 以上漲幅，貨櫃三雄中的長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW) 也有 1% 以上漲幅。

紡織股中的儒鴻 (1476-TW) 盤中強漲逾 3%，嘉裕 (1417-TW)、力麗 (1444-TW)、聚陽 (1477-TW)、力鵬 (1447-TW)、聯發 (1459-TW)、宜進 (1457-TW)。

電子族群中先前受資金熱捧的 IC 設計，點序 (6485-TW)、金麗科 (3228-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、點晶盤中大漲逾 3%，指標個股聯發科 (2454-TW) 與聯詠 (3034-TW) 等也有 2% 以上漲幅。

整體而言，先前撐起大盤多頭的電子今天有轉弱的跡象，資金回頭改抱傳產，尤其鎖定先前跌深的傳產個股成為買單敲進的重點，後續可留意外資借券回補潮，是否能挹注大盤多頭表現。