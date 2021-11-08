中國發改委：電廠煤庫存提升 估煤價將進一步走弱

周一 (8 日) 中國發改委指出，10 月份以來，中國各地區相關部門與煤炭企業落實中央政府指導，全力推動煤炭保供穩價，全國煤炭產量和市場供應量持續增加，電廠和港口煤炭存量加速提升，而煤期、現貨價格均大幅下滑，也為確保能源安全和保暖過冬奠定良好基礎。

發改委表示隨著煤礦產能增加、煤礦逐步開放投產、臨時停產煤礦復產，10 月份以來煤炭產量保持成長態勢。進入到 11 月份，前 5 日煤炭日均調度產量達到 1166 萬噸，較 9 月底增加超過 120 萬噸，最高日產量達到 1193 萬噸，創近年來新高。

而發電供熱企業的上游煤原料絕大多數已簽定中長期合約，保障煤炭供應。截至 11 月 6 日，中國各省區市發電供熱企業煤炭中長期合約覆蓋率均已超過 90%，其中 24 個省區市達到 100%。

發改委稱現階段發電廠煤炭進貨量持續大於消耗量，使煤庫存快速提升，11 月份以來日均煤進貨量達 774 萬噸，庫存日均增加 160 萬噸，11 月 6 日電廠煤庫存超過 1.17 億噸，較 9 月底增加 4000 萬噸。港口煤庫存穩定提升，11 月 7 日秦皇島港煤炭場存量達到 539 萬噸，較 9 月底提升約近 150 萬噸。

發改委認為隨著中國煤炭產量和供應量增加、電廠和港口煤炭庫存提升，動力煤期現貨價格大幅下滑。預估後期，隨著煤礦產能進一步釋出和煤炭產量持續增加，加上電煤中長期合約兌現和煤庫存提升後電廠以市場即期的採購數量將減少，煤炭價格有機會繼續穩定下滑。

