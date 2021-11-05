中國央行一周兩度調升逆回購規模 縮減淨回籠資金

中國央行今日開展了 1000 億元人民幣 7 天期逆回購，利率持穩於 2.2%，這是人行本周連續第二次提升逆回購規模。

受流動性平穩的預期推動，銀行間回購成交急漲，10 年期國債殖利率周跌幅邁向數月來最大。

人民銀行公告，指稱此舉意在維護銀行體系流動性合理充裕。結合到期規模計算，周五淨回籠資金從前兩日的 1500 億元縮減至 1000 億元。

本周三中國央行將逆回購操作規模，從 100 億元提升至 500 億元，打破了過去半年多來僅在中下旬調高逆回購規模，來滿足流動性需求的模式。

人行本周累計進行合共 2200 億元逆回購，而全周共有 1 兆元逆回購規模到期，故一周逆回購口徑淨回籠 7800 億元，為 2020 年 2 月以來最大。

本周隨著央行逆回購操作量加碼，銀行間質押式回購利率仍維持低位，刺激成交進一步活躍；周四全市場各期限的回購總成交量升破 5 兆元人民幣，創下去年 5 月來最高。

東北證券分析師陳康表示，本月逆回購和 MLF 到期量大，央行加大投放維護資金面穩定，此外由於通膨壓力短期難消退，短期降準機率不大，央行更傾向於透過短期流動性投放工具，階段性滿足資金需求。