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大盤震盪走高收最高 DDR5概念股持續看好 這幾檔都還有肉吃?

陳建誠分析師(永誠投顧)
大盤震盪走高收最高 DDR5概念股持續看好 這幾檔都還有肉吃?(資料來源:shutterstock)
大盤震盪走高收最高 DDR5概念股持續看好 這幾檔都還有肉吃?(資料來源:shutterstock)
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<盤後分析>

台股今日震盪走高，收 17415.30，大漲 118.4 點 (+0.68%)，成交量來到 3,736.48 億元，在籌碼方面，三大法人聯手買超 85.9 億元，在期貨未平倉方面，外資大幅回補 3,941 口空單，目前來到 17,455 口空單，顯示目前外資偏多看待。整體來看，上禮拜我們有說，台股今日二度站穩下降趨勢線，並且同步放量，雖量能不到 4 千億元，但在目前傳產電子再度資金輪動的情況下，3,736 億元的量能，明顯還是足以支撐台股上攻。

<DDR5 概念股持續看好>

隨著 Intel Alder Lake 第 12 代 Core 處理器上市後，正式帶動 DDR5 的相關需求，主要受惠族群就如同之前所說的，主要為記憶體模組廠威剛 (3260-TW)、十銓(4967-TW)、宇瞻(8271-TW)、群聯(8299-TW) 等，以及 DRAM 晶片製造的南亞科 (2408-TW)、力積電(6770-TW)，之所以 DRAM 只提南亞科(2408-TW) 及力積電 (6770-TW)，是因為台廠目前只有南亞科(2408-TW) 及力積電 (6770-TW) 標準型記憶體佔比較高，其中又以南亞科為大宗，而力積電記憶體方面業務雖目前逐漸轉向利基型 DRAM，但近期準備上市，加上老闆為黃崇仁，投資朋友可多加留意。

另外，主機板廠商也是一大受惠族群，台廠三大主機板廠商華碩 (2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW) 都是主要受惠個股，尤其近期又搭上比特幣的浪潮，Q4 或利可望再成長，整體而言，此波換機潮，威剛 (3260-TW)、力積電(6770-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW) 等五檔是我會特別關注的，以下我也列出表格，供投資人參考。

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