〈力積電展望〉Q4毛利率持續向上 全年將衝破40%

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 總經理謝再居今 (8) 日表示，在漲價效益推升下，第四季毛利率將持續向上，全年將突破 40%，每股純益會超過 4 元。

力積電第二季毛利率 39.5%，隨著漲價效益持續發酵，加上產品組合優化，第三季毛利率攀升至 43.5%，前三季每股純益 3.07 元。

謝再居表示，雖然廠房空間有限，但近一年來每季都會小量增加產能，最大化產出，加上持續調漲價格，在產能增加、漲價效益帶動下，第四季營運會比第三季好。

力積電目前 8 吋產能主要生產功率元件，迎合未來電動車動力系統的半導體元件需求；12 吋邏輯代工以系統周邊 IC 生產為主，不與主要代工廠競爭奈米級處理器 IC 生產。

力積電記憶體代工則著眼中低容量利基型產品，尤其是符合物聯網應用的記憶體，避開與三大廠在電腦、手機、伺服器等領域的競爭。另外，力積電也積極推動邏輯 IC 與記憶體 IC 堆疊整合技術。

謝再居看好，未來電動車市場會越來越大，需要的功率元件每年將倍數成長，希望用 8 吋做功率元件的優勢，跟原來的 6 吋廠競爭，甚至在 2023、2024 年銅鑼廠加入生產後，有些舊的 12 吋廠也會往功率元件走，朝 MOSFET、IGBT 等領域發展。

對於晶圓代工廠格芯在美國那斯達克掛牌，市值超越聯電 (2330-TW)，力積電董事長黃崇仁也說，格芯至今還未賺錢，市值卻超越聯電，「我們這幾家晶圓代工廠股價有點委屈」。