〈金管會備詢〉開放純網路保險？今年底前拍板

繼純網銀之後，金管會主委黃天牧今 (8) 日表示，今 (2021) 年底前將會決定是否也將開放純網路保險公司。

立委鍾佳濱表示，金管會在 2018 年 4 月公布純網路銀行可行性研究報告，拍板開放政策，6 月舉行公聽會，8 月就預告法規，11 月受理申請，到 2019 年 7 月底公布的許可設立名單；除了純網銀，國外有純網路保險公司的案例，各界都關切，台灣金融市場對於純網保是否開放、時程表為何。

黃天牧表示，普惠金融是一直以來積極推動的方向，對於保險數位化或純網路保險公司，最重要是讓更多需要保險的民眾，可以用更方便、更便宜的方式獲得想要的保險，目前金管會確實正在研究是否要開放純網保，但是，重要的是有沒有人業者有興趣投資設立，此外有沒有足夠的數據來設計保單及保費。

黃天牧表示，金管會正在討論，若要開放純網保，應採哪些模式，至少要確定模式與現有的不同，此外，資本額多少、開放家數以及商品，且金管會相當關注純網保背後的大股東結構問題，純網路保險公司的法規與架構，預計都會在年底一併拍板。但是若詢問各界後，沒有人有意願來申設，今年底也可能就不公布開放設立純網路保險公司的相關規範。