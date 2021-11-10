雙11的逆襲 單身族保險這樣保可幸福大樂退

雙 11 光棍節，單身族成為各大消費通路瞄準的主力銷售族群，永達保經提醒，許多單身族群認為，一個人無牽無掛，可以毫無顧忌地花費玩樂，殊不知正因為老來無依，單身族更需思考晚年生活的依靠，及早做好退休準備，才能樂享單身晚年。

台灣七年級生有近半數依然未婚！根據內政部戶政司 109 年人口統計，30~39 歲未婚人口約有 158 萬，占該年齡層的 45%，除了還在等待與對的人相遇，現實經濟問題更是讓許多七年級生對婚姻卻步的主因。

富邦人壽建議未婚七年級生們，善用「631 法則」完整部署生活開銷、財富規劃以及進階醫療保障。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，面對國內物價上升、房價飆漲等生活經濟壓力，造就越來越多的台灣七年級生選擇晚婚、甚至不婚，然而在單身狀態下，也應確保現在與未來能「獨」有所依，因此鼓勵未婚七年級生們，可從把月薪劃分成三份，每月保留 6 成薪水給日常生活消費需求，剩餘 3 成薪水投入財富規劃，趁年輕時期積極累積創造財富，而最後 1 成薪水則應用於癌症風險規劃，強化轉嫁能力。

永達保經也表示，屆齡 21 到 35 歲的單身青貧族，口袋深度大多不深，最重要在於轉嫁承擔不起的風險，首重實支實付醫療與重大傷病險，如果因意外傷病的症狀嚴重，影響到未來工作能力時，還得靠失能照護險來解決收入中斷及請人照護的問題。

36 至 50 歲還未結婚的單身青壯族，正處於事業與薪水向上發展階段，建議先配置基本型保險商品打底基礎保障，如意外險和壽險，以有限的預算補貼風險所帶來的經濟損失，並加強一次性給付的癌症險與重大疾病險等醫療險保障，提高醫療品質並掌握黃金治療期。

富邦人壽也呼籲未婚七年級生們，繼完善實支實付型、日額型與手術險等基本醫療保障之後，應進一步強化癌症來敲門時的應對能力，建議及早納入「防癌險」，轉嫁長期癌症治療所需門診、住院、手術、化療費用負擔，同時可搭配「重大傷病險」的一次性給付即時援助效果，當面臨突如其來的治療需求時，才能獲得保障後盾的支持，從容應對驟增的財務壓力。

類全委保單三大特色來幫手 解決小資族痛點開拓額外金流

30 歲是追求財富成長的最佳積極投資期，因此富邦人壽建議，可善加運用每月 3 成薪水，開拓固定薪水以外的金流來源，其中「類全委保單」廣受歡迎的 3 大特色：(1) 具資金門檻較低；(2) 委由專家代操；(3) 具現金撥回機制，不僅小資族也能入手，還可省去自己研究市場、蒐集資訊、挑選標的時間，甚至做到多元布局及靈活調配，輕鬆做好資產配置以及風險控管。

永達保經則提出，有關單身青貧族與單身青壯族的退休規劃部位，建議經由增額終身壽險的商品機制，定期定額儲備退休金，只要謹守「長時間持有、鎖定複利因子」這兩大重點，就能創造未來源源不絕的現金流，並透過雙豁免的規劃保障自己的賺錢能力，即便面臨失能時也能豁免保費，藉由保險的機制解決風險發生時的經濟問題，延續對家人的愛。

由於目前市場上類全委保單眾多，富邦人壽也提醒，選擇此類商品前，應先檢視自身資金規劃以及風險承受度等，選擇績效良好、評鑑優良，且較具規模的壽險公司、銀行及專業投資團隊，才能享受更有品質的保障。

