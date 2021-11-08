中保科跨入智慧社區市場 集團總服務客戶數將上看60萬戶

中保科技 (9917-TW) 集團事業版圖布局再創新，今 (8) 日宣布全面上線「中保好生活」APP，邀請好門媳婦郁方，擔任中保好生活 APP 代言人，並正式啟動「好點」功能，目標就是成為全台最大生活服務管理平台，預估中保好生活服務全面上線後，集團總服務客戶數將上看 60 萬戶。

「中保好生活」也是台灣首款可以抵扣管理費的生活服務平台（LIFE APP），這也宣示未來社區住戶免繳管理費的時代來臨。

中保科技也打出「去你的管理費」的訴求，副董事長林建涵說，「去你的管理費」就是幫你省去生活的麻煩，還能幫你「省去」管理費，體驗互聯網時代的智慧社區服務，透過 AI 大數據分析，解決民眾生活上的痛點。

林建涵表示，未來透過這個平台不只能繳管理費、停車費，家裡沒米、想訂購蔬果青菜，或需要維修水電，只要點一下 APP，服務就能送到家，這就是我們最大優勢。

林建涵分析，全台不少連鎖百貨、到食衣住行育樂等賣場，都是中保無限 + 的客戶，如今中保好生活就是從樓下的店面走到樓上的社區家庭，這群線下客戶也能變成線上平台使用者，進駐中保好生活，提供社區居民需求，成為平台上最關鍵的服務供應商，也象徵中保科技集團跨入 OMO (Online merge offline）虛實融合的業態創新生活服務平台。

中保科技迎接 8 日啟用的「好點」功能，前三個月購物消費可回饋 3% 優惠，明年 7 月開始則恢復為 2% 優惠。舉例來說，透過中保好生活購買消費 100 元的面膜，就能獲得二點的回饋點數， 一點就可折抵 1 元管理費， 因此消費愈多，就能完全沖扣管理費。

中保科技「好點」功能簡單來說就是點數回饋的概念，只要請社區管委會綁定後，住戶即可線上折抵社區管理費，目前服務已經全面上線，15 日也將開放民眾在線上進入好生活商城購物，年底全台灣將會有 1500 個社區導入這項服務，受惠住戶可望超過 2.5 萬人。

此外，「中保無限 +」搭配「中保好生活 APP」，也讓中保科具有新的成長營運動能，從科技物聯網到智慧社區一條龍的雙成長引擎，意味著中保科技集團從「硬體」到「社區雲端軟體」的全方位服務，從食醫住行都能提供解決方案。而未來還會提供「中保嚴選服務」，從居家修繕、消毒、生活商城購物還是「中保毛寶貝」寵物服務等，持續打造食醫住行育樂的科技生態圈。

中保科技指出，以目前全台超過 4 萬個社區，有使用物業管理 APP 的社區約佔 30-35%，換句話說，有超過 65%-70% 以上的社區住戶，根本還未接觸社區生活平台服務，「中保好生活」APP 就是看好這塊市場商機，未來要串聯社區及住戶生活，讓住戶透過手機就能管理資訊，全面雲端化，公開透明、便利，還增添了「安全感」。