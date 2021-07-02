中保科看好今年老舊都更 營運動能可望延續

中保科 (9917-TW) 今 (2) 日召開股東會，通過每股配發 5 元現金股利，展望今年，受惠全台老舊建築都更計畫啟動，以及日前內政部表示未來將續建 8 萬戶社宅，中保科今年營業動能可望持續，並看好智慧城市、智慧建築與智慧防災業務。

中保科 5 元現金股利，創 20 年來新高，以今天中保科收盤價 94 元計算，股利現金殖利率 5.3%。

中保科說明，2020 年疫情衝擊影響許多台灣產業，但中保科技本業表現依舊穩健成長，且受惠集團多角化布局效益顯現，讓中保科技集團營收在 2020 年再以 137 億元創歷史新高，其中如是智慧停車業務營收成長約 1 倍、機電工程與防災系統相關業務超過 50%，去年稅後純益 23.89 億元，每股純益 5.42 元。

展望今年，中保科指出，除了持續看好智慧城市、智慧建築與智慧防災業務，為了將集團服務觸角延伸至消費者，中保科也推「中保好生活」APP，切入物業管理市場，增加營收。

中保科 2021 年第一季稅後純益 5.87 億元，季減 19.03%，年增 10.1%，創歷年同期新高，年增 10.1%，每股純益為 1.33 元。