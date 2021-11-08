亞泰金屬前三季獲利超越去年全年 EPS 5.38元

銅箔基板（CCL）含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 今 (8) 日公布 2021 年最新財報，前三季稅後純益 1.13 億元，年增 1.05 倍，超越去年全年，每股純益 5.38 元。

亞泰金屬表示，公司自主研發的新產品線 IC 載板專用含浸設備，第三季已開始出貨。

亞泰金屬第三季營收 3.17 億元，毛利率 25.73%，季增 6.15 個百分點，年增 0.89 個百分點，稅後純益 4442 萬元，季增 5.88%，年增 3.66 倍，每股純益 2.08 元。

亞泰金屬前三季營收 10.0 億元，毛利率 23.4%，年減 1.76 個百分點，稅後純益 1.13 億元，年增 1.05 倍，已超越去年全年，每股純益 5.38 元。

亞泰金屬今年前三季合併營收獲利均已超越去年全年表現，隨著規模經濟效益顯現及費用管控得宜，彌補毛利率受匯率波動及因應擴大產能提高外包比重的影響。

亞泰金屬表示，全球 5G 及電動車相關應用產品，預期在疫情過後需求將大幅增加，對於高頻高速、低功耗及低雜訊等高階 CCL 基材需求也相對提升，台灣及大陸 CCL 廠商擴廠動作積極，進而推升高階直立式 CCL 含浸設備的高度需求，亞泰金屬可受惠，看好未來高階 CCL 含浸設備的市場持續成長。

亞泰金屬新產品線 IC 載板專用含浸設備，第三季已開始認列營收，提升今年營運表現。亞泰金屬表示，公司今年首度打進 IC 載板供應鏈，目標逐步取代日系設備市場，前三季 IC 載板專用含浸設備占整體營收比重近 1 成，以目前 IC 載板原料及設備供不應求的狀況來看，明年 IC 載板設備出貨的成長幅度可望高於其他產品線。

其他自主研發的新設備領域部分，公司今年首度應用於玻纖布相關生產及複合材料連續式生產的設備，第四季將進入設備驗證及認列階段，明年更將進一步切入銅箔生產設備市場，未來將持續研發並提供客戶更多高性能、高精密的製程設備。

亞泰金屬對未來展望維持樂觀審慎態度，受惠 CCL 及 IC 載板客戶的擴廠需求暢旺，公司整體訂單能見度可達 2022 年下半年，未來兩年整體營運保持成長無虞，因應訂單持續成長及產品多元化生產需求，公司新廠興建工程，預計於明年下半年加入生產行列。