業內外皆美 祥碩Q3純益10.05億元創新高 前三季大賺3.5個股本

高速傳輸介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，受惠本業旺季效應、產品組合優化，第三季毛利率續創歷史新高，達 54.7%，加上業外挹注，稅後純益首破 10 億元，達 10.05 億元，每股稅後純益 14.55 元，累計前三季約 35.94 元，同創歷史新高。

祥碩第三季營收 17.86 億元，季增 21.33%，年減 14.67%，毛利率 54.7%，季增 0.62 個百分點，年增 2.07 個百分點，營益率 36.11%，季增 2.97 個百分點，年增，年減 2.09 個百分點，稅後純益 10.05 億元，季增 31.72%，年增 14.33%，每股稅後純益 14.55 元。

祥碩前三季營收 48.37 億元，年減 3.01%，毛利率 53.07%，年增 0.56 個百分點，營益率 33.51%，年減 3.2 個百分點，稅後純益 24.82 億元，年增 13.17%，每股稅後純益 35.94 元。

展望後市，外資認為，祥碩近期受需求下滑及傳統淡季影響，第四季營收恐較第三季下滑，且明年上半年訂單能見度也不高，整體出貨展望略顯保守。