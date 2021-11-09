嘉義景點｜林業風華串聯文化新絲路　探索木都嘉義人文新風貌

【圖／文：行遍天下】

享有「木都」美名的嘉義市，見證阿里山的昔日風華和林業興衰，留下許多林業帶動的產業痕跡，為迎接 2021 台灣設計展「家意–以城為家 City as Home」，嘉義市政府文化局將設計美學導入城市，藉由「文化新絲路」的概念串連嘉義舊監獄、嘉義製材所和嘉義文創園區三大展區，讓人更貼近嘉義城市的人文底蘊。

▲被譽為東洋第一的嘉義製材所，保存關於木都的歷史建築構造及文化記憶。

嘉義人文廊道先睹為快

嘉義將舉行的 2021 台灣設計展，以百年歷史的阿里山林鐵本線作為參觀交通接駁，希望讓旅客體驗昔日林業運輸之路。我們趕在設計展前，也搶先探索這條文化歷史廊道上的精華景點，細細品味過去阿里山林業產業發展留下的痕跡。

1914 年啟用的「嘉義製材所」負責運送阿里山上砍伐下來的木材，擁有當時最先進的設備，被譽為「東洋第一」，儘管現在不再運作，仍保存珍貴的「木都」歷史建築構造與文化記憶，得以一窺嘉義製材所的風貌。

與嘉義製材所相鄰的「檜意森活村」，前身是見證阿里山林業與鐵道文化繁榮時光的林業村，這些歷經歲月洗禮的木造日式官舍與宿舍，經過傳統工法、原材料進行修復後，目前留下 28 幢歷史建築，並於數年前轉型成為文創聚落，引進六大類型的村舖，包含了文創市集、在地有禮、生活創藝、時光特區、好飲好食、藝文展覽，帶來尋寶的樂趣。

▲見證阿里山林業與鐵道文化繁榮時光的林業村，轉型為文創聚落檜意森活村。

在文創園區遇見國王與蝴蝶

不遠處的「嘉義市立博物館」，也是人文廊道重要的一環，分為常設展及特展兩大區塊，《探索嘉園》常設展以兒童視角搭配說故事的方式，帶領我們探索嘉義市的過去；《展望諸羅》回顧康熙年代、諸羅城的起源，並挖掘嘉義市從林業發展至今的城市新風貌，古今串聯，喚起旅人對嘉義的情感與認同。

▲嘉義市立博物館透過互動式展覽，加深民眾對嘉義的情感。

▲《探索嘉園》常設展以兒童視角搭配說故事的方式，帶領我們探索嘉義市的過去。

緊鄰嘉義火車站的「嘉義文創園區」曾是台灣最早的高梁酒酒廠，共有 7 幢登錄為歷史建築的日式建物，保留了高聳的鍋爐煙囪以及年代久遠的製酒機具、洗瓶機、儲酒桶等設備，包裝廠還有一座 30 年代的大型工業風包裝機具，既是珍貴的文化資產，又像裝置藝術。由於文創培育、產業新生、創意紮根是嘉義文創園區的目標，因此也吸引年輕人開設店鋪，讓遊客報名體驗手作課程。

▲嘉義文創園區保留了日式建物與高聳的鍋爐煙囪。

開在園區裡「國王．蝴蝶．秘密基地」，是一家以手沖咖啡聞名的職人型店家，老闆小吳賦予咖啡館全新概念，讓喝咖啡成為一種「美感的體驗」，店內販售的咖啡豆以波紅外線烘焙，創意甜點品項、賣相、味道都令人驚喜，整體的空間和氣氛非常迷人。

▲國王．蝴蝶．秘密基地隱身在嘉義酒廠五金倉庫二樓，讓喝咖啡成為全新的美感體驗。

▲國王．蝴蝶．秘密基地整體的空間和氣氛非常迷人。

景點資訊

嘉義製材所

地址：嘉義市東區林森西路 4 號

電話：05-276-5909

時間：09:00-17:00（週一、二公休）

檜意森活村

地址：嘉義市林森東路 1 號

電話：05-276-1601

時間：10:00-18:00

嘉義市立博物館

地址：嘉義市東區忠孝路 275-1 號

電話：05-278-0303

時間：09:00-17:00（週一公休）

嘉義文創園區

地址：嘉義市西區中山路 616 號

電話：05-216-0500

網址：http://www.g9park.com/

國王．蝴蝶．秘密基地

地址：嘉義市西區中山路 616 號

電話：0903-898-995

時間：11:00-18:00（週一、二公休）

來源：《行遍天下》349 期

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