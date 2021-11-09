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嘉義景點｜林業風華串聯文化新絲路　探索木都嘉義人文新風貌

行遍天下
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行遍天下嘉義林業木都嘉義製材所嘉義文創園區嘉義市立博物館台灣設計展檜意森活村

【圖／文：行遍天下】

享有「木都」美名的嘉義市，見證阿里山的昔日風華和林業興衰，留下許多林業帶動的產業痕跡，為迎接 2021 台灣設計展「家意–以城為家 City as Home」，嘉義市政府文化局將設計美學導入城市，藉由「文化新絲路」的概念串連嘉義舊監獄、嘉義製材所和嘉義文創園區三大展區，讓人更貼近嘉義城市的人文底蘊。

 

▲被譽為東洋第一的嘉義製材所，保存關於木都的歷史建築構造及文化記憶。

 

嘉義人文廊道先睹為快

嘉義將舉行的 2021 台灣設計展，以百年歷史的阿里山林鐵本線作為參觀交通接駁，希望讓旅客體驗昔日林業運輸之路。我們趕在設計展前，也搶先探索這條文化歷史廊道上的精華景點，細細品味過去阿里山林業產業發展留下的痕跡。

1914 年啟用的「嘉義製材所」負責運送阿里山上砍伐下來的木材，擁有當時最先進的設備，被譽為「東洋第一」，儘管現在不再運作，仍保存珍貴的「木都」歷史建築構造與文化記憶，得以一窺嘉義製材所的風貌。

與嘉義製材所相鄰的「檜意森活村」，前身是見證阿里山林業與鐵道文化繁榮時光的林業村，這些歷經歲月洗禮的木造日式官舍與宿舍，經過傳統工法、原材料進行修復後，目前留下 28 幢歷史建築，並於數年前轉型成為文創聚落，引進六大類型的村舖，包含了文創市集、在地有禮、生活創藝、時光特區、好飲好食、藝文展覽，帶來尋寶的樂趣。

 

▲見證阿里山林業與鐵道文化繁榮時光的林業村，轉型為文創聚落檜意森活村。

 

在文創園區遇見國王與蝴蝶

不遠處的「嘉義市立博物館」，也是人文廊道重要的一環，分為常設展及特展兩大區塊，《探索嘉園》常設展以兒童視角搭配說故事的方式，帶領我們探索嘉義市的過去；《展望諸羅》回顧康熙年代、諸羅城的起源，並挖掘嘉義市從林業發展至今的城市新風貌，古今串聯，喚起旅人對嘉義的情感與認同。

 

▲嘉義市立博物館透過互動式展覽，加深民眾對嘉義的情感。

 

▲《探索嘉園》常設展以兒童視角搭配說故事的方式，帶領我們探索嘉義市的過去。

緊鄰嘉義火車站的「嘉義文創園區」曾是台灣最早的高梁酒酒廠，共有 7 幢登錄為歷史建築的日式建物，保留了高聳的鍋爐煙囪以及年代久遠的製酒機具、洗瓶機、儲酒桶等設備，包裝廠還有一座 30 年代的大型工業風包裝機具，既是珍貴的文化資產，又像裝置藝術。由於文創培育、產業新生、創意紮根是嘉義文創園區的目標，因此也吸引年輕人開設店鋪，讓遊客報名體驗手作課程。

 

▲嘉義文創園區保留了日式建物與高聳的鍋爐煙囪。

開在園區裡「國王．蝴蝶．秘密基地」，是一家以手沖咖啡聞名的職人型店家，老闆小吳賦予咖啡館全新概念，讓喝咖啡成為一種「美感的體驗」，店內販售的咖啡豆以波紅外線烘焙，創意甜點品項、賣相、味道都令人驚喜，整體的空間和氣氛非常迷人。

 

▲國王．蝴蝶．秘密基地隱身在嘉義酒廠五金倉庫二樓，讓喝咖啡成為全新的美感體驗。

 

▲國王．蝴蝶．秘密基地整體的空間和氣氛非常迷人。

 

景點資訊

嘉義製材所
地址：嘉義市東區林森西路 4 號
電話：05-276-5909
時間：09:00-17:00（週一、二公休）

 

檜意森活村
地址：嘉義市林森東路 1 號
電話：05-276-1601
時間：10:00-18:00

 

嘉義市立博物館
地址：嘉義市東區忠孝路 275-1 號
電話：05-278-0303
時間：09:00-17:00（週一公休）

 

嘉義文創園區
地址：嘉義市西區中山路 616 號
電話：05-216-0500
網址：http://www.g9park.com/

 

國王．蝴蝶．秘密基地
地址：嘉義市西區中山路 616 號
電話：0903-898-995
時間：11:00-18:00（週一、二公休）

 

 

來源：《行遍天下》349 期

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