Mazda釋出預告短片 全新跨界休旅將於下週亮相

日本汽車製造商馬自達 (Mazda) 的美國部門 Mazda USA，在 11 月 8 日的推文當中公開了一則預告短片，通知大家全新車款將於 2021 年 11 月 15 日正式亮相。如果沒有意外，該款新車應該是小型跨界休旅車的「CX-50」。

馬自達計畫從 2022 年開始，將接連在全球市場推出 5 款跨界休旅車 (Crossover Utility Vehicle 或簡稱 CUV)，而其中的「CX-50」、「CX-70」、「CX-90」3 款車型，則是針對美國市場所量身設計。

馬自達為美國市場設計的 CX-50，除了在設計上有著休旅車的造型、其越野性能也符合粗曠的美式風格，更在全新的 CUV 產品線當中扮演著重要角色。據了解，CX-50 和「CX-30」一樣、都被馬自達歸類在小型車的產品線當中。

關於 CX-50 的製造，是在美國的阿拉巴馬州，由馬自達和豐田的合資工廠 Mazda Toyota Manufacturing(MTM) 來負責組裝生產。馬自達合作夥伴的豐田汽車，日前已於該工廠進行「Corolla Cross」的組裝生產；而馬自達的 CX-50 也預計在 2022 年 1 月於該工廠進行組裝。CX-50 和 Corolla Cross 應該有很大的可能性會屬於同級距的小型休旅車。