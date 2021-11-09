叫陣特斯拉電動卡車 吉利汽車發表新品Homtruck

中國電動車製造商吉利汽車 (0175-HK) 周一 (8 日) 推出首款電動半掛式卡車「Homtruck」，試圖與特斯拉的電動卡車 Semi 較勁，吉利還打算未來將自駕技術引入商用車市場。

吉利旗下商用車集團 Farizon Auto 瞄準國際市場，推出電動半掛式卡車 Homtruck，計劃 2024 年問世，Farizon 執行長 Mike Fan 表示，該款電動卡車目標是全球市場，新車瞄準歐洲、南韓、日本和北美。

Homtruck 將分為甲醇混合和純電動的車款，甲醇燃料電池是吉利多年來的重點技術。

該車型未來也將支援自駕，將能使用部分自主的無人駕駛功能，長途中卡車將能夠相互通訊功能；吉利計劃分階段推出自駕功能，預計 2026 年推出先進系統的自動駕駛，2030 年實現全自駕技術。

吉利 Homtruck 發布之際，戴姆勒集團、比亞迪等多家汽車製造商都已發表電動卡車車款。

特斯拉 2017 年首先推出 Semi 半掛式電動車，不過目前量產時程持續延遲，特斯拉表示，受到供應鏈問題和電池供給問題，Semi 電動卡車預期要到 2022 年才能開始生產。

值得注意的是，百事可樂 2018 年宣布採購特斯拉 100 輛 Semi 半掛式卡車，百事可樂 (PepsiCo) (PEP-US) 執行長 Ramon Laguarta 日前表示，第四季特斯拉就會開始出貨。

汽車製造商持續面對原物料價格飆升和半導體晶片短缺，且車廠也密切關注已飆升至歷史高點的鋰價。Benchmark Mineral Intelligence 報告指出，電池製造商已開始將鋰高成本轉嫁至汽車製造商身上，可能影響 2022 年至 2024 年上市的電動車價格。

Mike Fan 表示，原物料飆漲影響企業產能和利潤，吉利也正在面臨價格上漲的壓力，不過這樣的上漲趨勢是「週期問題」，預計未來將緩解，此外，供應問題也已逐步解決 ，吉利汽車正為晶片尋找替代方案。